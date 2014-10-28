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2-летний ребенок, оставленный без присмотра, погиб на пожаре в Кореличском районе

28 октября 2014 07:30
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Новости Беларуси. Трагедия в Кореличском районе. Во время пожара погиб 2-летний мальчик, оставленный дома без присмотра. О возгорании в МЧС сообщили соседи. Когда спасатели прибыли на место, дом уже был охвачен огнем.

Сейчас причина пожара устанавливается, на месте работают эксперты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2013 году погибший малыш был признан находящимся в социально-опасном положении и его направили в дом ребенка. Однако в мае 2014 года мальчик был возвращен в семью.

Как выяснилось: жил мальчик с бабушкой и дедушкой, а родная мать, которой, к слову, самой всего 18, дома появлялась редко, а судьбой сына практически не интересовалась.

Ольга Коршун, СТВ:
Этот деревенский дом сгорел буквально за считанные минуты. Огонь уничтожил практически все. От дома остались только обгоревшие стены. Но это не самая большая потеря. В пожаре  погиб 2-летний малыш. 

Когда пенсионерка выбежала на улицу, в соседнем доме уже горела крыша. От случившегося перехватывало дыхание. Хозяйка горящего дома была в панике: в огненной ловушке оказался ее внук. Чтобы спасти двухлетнего Диму, она выбила окно. Но это лишь спровоцировало  еще большее пламя. Спасатели прибыли на место  буквально через  5 минут после вызова, однако спасти ребенка не удалось. Тело мальчика обнаружили у шкафа: видимо, испугавшись, малыш  по-детски попытался укрыться от огня именно там.

Виталий Рыбак, начальник Кореличского районного отдела по чрезвычайным ситуациям:
Проводка была новая проложена. СЗУ стояло, пожарный извещатель был. Все было в абочем состоянии. Печки топились, но очаговый конус был именно здесь, где была комната мальчика.

Одна из первых версий случившегося: в руки ребенка, надолго оставленного без присмотра, скорее всего, попали спички или зажигалка.  В комнате, где играл Дима, есть печка. Шторы, ковры, одежда —  все воспламенилось почти мгновенно. В этот момент никого из взрослых в доме не оказалось. По словам бабушки, которая и должна была присматривать за малышом,  в этот роковой вечер она отлучилась всего на 10 минут по хозяйству. Однако в деревне говорят, что мальчик и раньше оставался один.

Виталий Рыбак, начальник Кореличского районного отдела по чрезвычайным ситуациям:
Факты игры со спичками, зажигалками и оставления ребенка одного имели место. На эти факты родителям, бабушкам и дедушкам неоднократно указывалось. Уже назначена пожарно-техническая экспертиза. Изъяты образцы электрической проводки, образцы горючего материала. Вероятная причина пожара здесь — детская шалость.

Однако, уже разбираясь в этой истории, понимаешь: Диму нужно было спасать намного ранее, еще до пожара. О чем наверняка знали  и социальные службы, и местная власть. Семья значилась как неблагополучная. В день трагедии его мама, которой часто не было дома, все же находилась в деревне. Забрала пособие на ребенка и уехала.

Виктор Дервук, председатель Малюшичского сельского совета:
Мать вела себя неадекватно. Вела бродяжнический образ жизни. Трагедия случилась. Конечно, она про это не подумала. 

Диму, которому ко всему требовался и специальный уход –  малышу поставлен диагноз ДЦП, — в декабре 2013 года забрали в дом ребенка. Он вернулся к родственникам только в мае. Почти все это время за малышом присматривала бабушка. Семья не выпадала из поля зрения социальных служб. Почему в такой ситуации все завершилось трагично, предстоит ответить следствию.

# происшествия # Пожар # Виталий Рыбак # Виктор Дервук

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