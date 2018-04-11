18 лет колонии. Вынесен приговор мозырянину, ранившему трёх милиционеров

Новости Беларуси. Вынесен приговор жителю Мозыря, который ранил ножом трех милиционеров во время задержания.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на ведущего специалиста Гомельского областного суда Ольгу Барсукову, правоохранители весной минувшего года получили информацию о причастности мужчины к краже сварочного аппарата. Ранее житель Мозыря уже был судим.

Мужчине предъявили обвинение по статьям «кража в составе группы» и «покушение на убийство двух и более лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности».

31-летнего жителя Мозыря признали виновным по обеим статьям. Ему было назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы в колонии усиленного режима.

Приятелю мужчины предъявили обвинение в краже. Он получил наказание в виде двух лет исправительных работ по месту работы с удержанием в доход государства 20% заработка, но не менее одной базовой величины каждый месяц.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован.