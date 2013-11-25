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16-летняя лицеистка «заминировала» вокзал в Гомеле

25 ноября 2013 09:12
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Новости Беларуси. 16-летняя учащаяся Костюковичского аграрно-технического профессионального лицея в субботу днём позвонила в милицию и сообщила, что вокзал в Гомеле заминирован.

МВД Беларуси агентству «Интерфакс-Запад»:
В ходе проведенного комплекса мероприятий в зданиях двух вокзалов города взрывное устройство не обнаружено, информация не подтвердилась.

Девушке за свои слова придётся ответить: в отношении неё уже возбуждено уголовное дело по факту лжеминирования.

Напомним, в прошлом месяце из-за ложного сообщения о минировании был задержан поезд Брест – Могилев (смотрите видео). Вечером девушке, ехавшей в этом составе, на мобильный телефон позвонил знакомый и сообщил, что поезд заминирован. Та тут же обратилась к проводнику, информацию передали в правоохранительные органы. Шутника задержали. Его сообщение оказалось ложным. Из-за этого происшествия поезд прибыл на конечную станцию с опозданием более чем на 2 часа.

# происшествия # Лжеминирование

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