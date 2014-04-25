Новости Беларуси. 16 детей и инструктор по плаванию отравились хлоркой в бассейне одного из минских лицеев. ЧП произошло во время урока физкультуры. Сейчас все пострадавшие находятся под присмотром врачей в детских клиниках.

Детям стало плохо во время занятий по физкультуре. У четвероклассников начался кашель, покраснели глаза.

Анна Егорова, учащаяся ГУО «Лицей № 1 Минска»:

Там прорвало труду и вся хлорка потекла. Потом все начали кашлять, задыхаться. Потом немножко заболела голова.

Даша Безбородко, учащаяся ГУО «Лицей № 1 Минска»:

У меня сразу заболело горло, стало как-то плохо. Головокружение, кашель. Хлорка поступала все больше и больше, и тогда уже начался резкий запах хлорки. Тогда все закашляли. Потом все вышли из воды. Там потом учителя и те, кто работал в этом бассейне, вызвали скорую.

Иван Егоров, учащийся ГУО «Лицей № 1 Минска»:

Поднялась хлорка, пошел запах. Все начали задыхаться, кашель сильный начался, голова болела. Потом учителя сказали вылазить из воды и идти в раздевалки.

На свежий воздух детей оперативно вывели инструктор по плаванию и персонал спорткомплекса. На место происшествия прибыли три кареты скорой помощи.

Очевидцев того, что происходило после ЧП, много. Рядом – еще одна школа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Школьники:

Я слышал, что произошел выброс хлорки.

Стояли три скорые около этого бассейна. Выводили детей. Одного вообще на носилках, а остальных просто вели. Один еще задыхался.

Их врачи выводили, посадили детей в кареты и там они откашлялись.

У них, кстати, есть и своя версия случившегося.

Школьник:

Дети, когда ходили в бассейн, их тренер ушел. И они, когда плавали, напились много воды.

Однако администрация лицея эту версию отвергает категорически. По их словам, инструктор по плаванию находился в бассейне, а виной случившегося они называют техническую неисправность.

Юлия Гончарова, официальный представитель Следственного комитета Республики Беларусь:

Уже проведены заборы воды, непосредственной в которой проходило занятие. Кроме того, подача хлора в бассейн проводилась при помощи дозирующего оборудования. Это оборудование сейчас осматривается следователями.

В эту клинику привезли девятерых детей. Все они прошли полный комплекс обследования: ЛОР-врач, кардиограмма, УЗИ-рентген и, конечно же, анализы. На сутки для наблюдения госпитализировали шестерых. Остальных отпустили домой.

Людмила Казачкова, главный врач 3-й городской детской клинической больницы Минска:

Состояние детей не внушало никакого опасения. Все они переступили порог нашего учреждения на своих ногах, без каких-то видимых проявлений тяжести состояния. Дети получали чисто симптоматическое лечение. Они получат весь объем обследования, мы им провели, но так, как это была бы проведена годовая диспансеризация. Коль к нам дети уже поступили и такие события случились, мы решили провести обследование в этом объеме.

В данный момент они все прибывают в хорошем настроении. Пили теплый чай, кушали праздничный кулич.

Еще двоих детей, но тоже в удовлетворительном состоянии, оставили под присмотром врачей в другой больнице. В таких случая лучше перестраховаться, но уже 25 апреля, скорее всего, ребята отправятся домой.

Обновлено 25 апреля 2014 в 13.30

Пострадавших от отравления хлором в минском бассейне 25 апреля выпишут. Об этом сообщили в Мингорисполкоме. Утром из 17 пострадавших 9 оставались в больницах. Медики оценивают их состояние как удовлетворительное.