1,5-метровую змею обнаружил журналист в собственной ванной

Новости России. Змею длиной полтора метра московский журналист обнаружил, когда зашёл в ванную комнату. Мужчина позвонил в службу спасения. Там его перенаправили в зоорганизацию. В итоге за рептилией так никто и не приехал.

Сотрудник «Интерфакса»:

Вчера утром я увидел в ванне змею, длиной под полтора метра. По всей видимости, она попала туда через канализационную трубу, так как в нашем доме система вентиляции отсутствует.



Журналист принялся отлавливать рептилию самостоятельно. С помощью двух швабр ему удалось загнать змею в трехлитровую банку. Сегодня представитель СМИ взял находку на работу и теперь демонстрирует её всем желающим.

Сотрудник «Интерфакса»:

В Интернете я узнал, что бело-оранжевый окрас и красные глаза змеи характерны для породы полозов. Скорее всего, она не ядовита.



Журналист предполагает, что змея могла попасть в санузел через канализационную трубу. У главного санитарного врача России на этот счёт другое мнение. Геннадий Онищенко считает, что змея в ванну московского журналиста могла попасть от соседей.

Геннадий Онищенко, руководитель Роспотребнадзора:

Кто-то привёз, пытался держать дома, но отказался. Трудно предположить, что змея появилась в доме естественным путём.



По словам руководителя Роспотребнадзора, хозяев рептилии можно привлечь к уголовной ответственности. Только вот выяснить от кого приползла нежданная гостья не так просто.

Завести в квартире гремучую рептилию или ядовитого паука, а потом пугать ими впечатлительных гостей нынче очень модно. Когда-то и попугаи считались экзотикой, сегодня они уже вполне привычные домашние обитатели, чего пока не скажешь про обезьян. Все рекорды популярности среди экзотических домашних животных бьют именно змеи (смотрите видео).