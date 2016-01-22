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15-летняя минчанка сбежала к бойфренду, когда узнала, что ее хотят выдать за другого

22 января 2016 13:35
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Новости Беларуси.  15-летняяя школьница грузинского происхождения ушла из дома в неизвестном направлении. Как выяснилось, девушка сбежала от родителей со своим 21-летним бойфрендом, когда узнала, что родители собираются выдать замуж за другого молодого человека.

Как сообщили в Московском РУВД столицы, девушку нашли у родственников ее возлюбленного.

Одна из самых ярких традиций празднования в Грузии связана со свадьбами. Времена, когда родители выбирали женихов и невест для своих детей, говорят, уже прошли, а вот обычай произносить клятву в национальных одеждах, напротив, в последние годы только набирает популярность. «Горько» на грузинских свадьбах кричат крайне редко. О других традициях грузин можно узнать из фильма программы «Картина мира» (видео здесь). 

# происшествия # Дети и родители

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