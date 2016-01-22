Пожар в здании детского сада в Минской области

Новости Беларуси. В Червене пожар серьезно повредил здание яслей-сада №2. Об этом сообщили в Минском областном управлении МЧС Беларуси.

Сообщение о возгорании поступило на пульт МЧС утром 21 января. Пожар начался в деревянной котельной, пристроенной к одноэтажному деревянному зданию яслей-сада №2 в Червене на улице Карла Маркса.

Когда через пять минут на место вызова прибыли подразделения МЧС, огонь с крыши котельной уже перекинулся на кровлю детского сада.

Пламя быстро потушили. К счастью, никто не пострадал. Но последствия могли быть куда серьезнее. Огонь повредил 42 кв.м кровли здания яслей и котельной, стену котельной на площади 8 кв.м.

Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего. Предполагаемая причина пожара – нарушение правил эксплуатации печей.