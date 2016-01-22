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56 населенных пунктов в Минской области 21 января остались без света

22 января 2016 08:10
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Новости Беларуси. 56 населенных пунктов 21 января остались без света в Минском и Молодечненском районах. А это более 14 тысяч человек.

В результате аварийного отключения подстанции "Чисть" и "Новый Двор" без электричества остались 76 многоквартирных и 4 137 частных жилых домов, пять молочно-товарных ферм и два центральных теплопункта в поселке Чисть.

Временно были задействованы два передвижных генератора. Электроснабжение было восстановлено к полуночи.

По предварительной версии, ЧП произошло из-за падения провода неэксплуатируемой высоковольтной ЛЭП на действующую линию.

Причины произошедшего выясняются. На место повреждения линии были вызваны представители органов внутренних дел, в настоящее время идет расследование.

# происшествия # Электроснабжение

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