Два брата погибли на пожаре в Бобруйском районе

Новости Беларуси. Два молодых человека погибли на пожаре в Бобруйском районе этой ночью. Еще двое - муж и третий сын хозяйки дома - с серьезными ожогами госпитализированы.

Как сообщили в Могилевском областном УМЧС, сообщение о пожаре поступило 22 января в 00:21. Горел частный дом в деревне Заглубокое, принадлежащий пенсионерке 1957 года рождения.

В результате пожара уничтожена кровля, перекрытие, веранда, имущество в доме, повреждены стены.

Погибшие братья (оба 1991 года рождения) нигде не работали.

Специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего. Одна из основных версий пожара - неосторожность при курении.