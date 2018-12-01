Гражданин Польши пытался ввезти в Беларусь 60 кг мяса

Как сообщает Брестская таможня, мужчина спрятал партию свежей говяжьей печени в тайниках свой машины с целью ввезти её на территорию ЕАЭС.

Гражданин следовал на Ford Mondeo через пункт пропуска «Брест». При досмотре иномарки было обнаружено мясо за декоративной обшивкой в пустотелом пространстве.

Товар перевозился без заводской упаковки. Согласно имеющейся информации, мужчина собирался продать мясо на территории РБ.

В отношении 39-летнего водителя начат административный процесс. Поскольку в автомобиле есть тайники, он изъят до решения суда. Товар возвращён на территорию Польши.

Осенью 2018 года гражданин Украины пытался провезти гормоны роста в Литву через Беларусь.