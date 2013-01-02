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1200 автомобилей сгорели в новогоднюю ночь во Франции

02 января 2013 14:02
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Новости Франции. Франция бурно отметила наступление 2013 года. По данным МВД страны, в  ночь на первое января по всей республике сгорели около 1200 автомобилей. Наибольшее число поджогов зафиксировано в бедных пригородах крупных городов.

«Традиция» поджигать автомобили на Новый год зародилась во Франции несколько лет назад. Такой вид празднования уже превратился в своеобразное состязание между молодежными группировками.

Радикально настроенных молодых людей остановить не может даже усиленная охрана. В новогоднюю ночь порядок на улицах Франции  обеспечивало около 50 тысяч полицейских, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Криминал # Поджог автомобилей

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