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11 цистерн с нефтепродуктами сошли с рельсов и загорелись в Украине. Сгорело около 30 частных домов

22 августа 2014 16:49
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Новости Беларуси. В центральной части Украины ликвидируют последствия крупной железнодорожной аварии. Там с рельсов сошел грузовой поезд.  В результате  загорелись 11 цистерн с нефтепродуктами. Огонь очень быстро перебросился на соседние деревни и сжег дотла около 30 частных домов. Информации о пострадавших пока нет.

На восток Украины прибыли первые грузовики с гуманитарной помощью из России. 32 машины в Луганске встретили представители Международного Комитета Красного Креста.

Они будут заниматься распределением продовольствия, медикаментов и предметов первой помощи мирному населению региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тем временем российские таможенники завершили регистрацию остальных грузовиков на границе. На данный момент автоколонна насчитывает почти 250 машин и двигается в сторону восточных регионов Украины. Когда она достигнет места назначения, неизвестно.

# происшествия # Техногенные катастрофы # Фотофакт # Железнодорожные катастрофы

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