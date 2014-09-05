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10-летняя девочка заставила вора-супермена спрыгнуть с пятого этажа

05 сентября 2014 13:38
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Новости Китая. Вор забрался в квартиру через окно. Он был уверен, что в доме никого нет. И каково же было его удивление, когда он увидел в комнате десятилетнего ребенка.

25-летний китаец попытался объяснить девочке, что он Супермен. Но она не поверила.

Танг Лей, вор:
Чтобы она молчала, я сказал ей, что я Супермен и что скоро я отправлюсь в свою секретную штаб-квартиру. Она назвала меня обманщиком и сказала: «Если ты Супермен, то покажи мне, как ты летаешь, или я закричу».

Вор говорит, что ему ничего не оставалось, и он все-таки решил сигануть вниз.

Молодой человек собирался приземлиться на крышу более низкого здания рядом, но лететь пришлось дольше, чем он ожидал.

Супермен чудом остался жив. Сейчас он находится в больнице. Как только его состояние улучшится, молодой человек окажется за решеткой.

Не Супермены, конечно, а персонажи мультфильмов – Спанч Боб, Лунтик и Микки Маус – на прошлой неделе наказали дорожного хама в Челябинске. Перед машиной, из которой велась видеосъемка, остановился микроавтобус, подрезанный пикапом. Водитель пикапа выходит из салона в надежде выяснить отношения с водителем микроавтобуса. Но не тут то было. Из автобуса выходят четыре человека, одетые в костюмы мультяшных персонажей, валят шофера на землю и начинают бить его ногами. Что было дальше – смотрите видео.

# происшествия # Курьезы

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