10 июня вечером серия взрывов прогремела практически по всему Ираку

Новости Беларуси. Ирак приходит в себя после серии терактов, произошедших накануне. По последним данным, жертвами атак стали более 70 человек.

10 июня вечером серия взрывов прогремела практически по всей стране. На воздух взлетели пять заминированных автомобилей недалеко от Багдада. После этих нападений в некоторых районах был введен комендантский час.

Атака террориста-смертника в пригороде столицы унесла жизни около десятка военных. В Киркуке в результате аналогичного нападения погибли двое военнослужащих. Еще несколько терактов произошли в других городах страны.

Ответственность за инциденты пока никто на себя не взял, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.