Зюганов: Когда капризничают люди типа Кудрина — ну он уже не работает — это не делает чести никому из нас

«Хотя бы два слова скажите, когда вернетесь домой», — обратился Александр Лукашенко к российским журналистам, завершая пресс-конференцию. Вероятно, Президент Беларуси говорил о двух словах правды.

В зале было видно, что корреспонденты и руководители СМИ находятся под впечатлением и, вернувшись восвояси, намерены донести это впечатление до россиян. Вопреки журналистскому скептицизму и несмотря на древность профессии.

Неизвестно, правда, кто ближе к самой древней профессии — журналисты или политики. Многие политики из той же России, бывая в Минске, делают комплименты, раздают обещания, а потом, на своей территории, в лучшем случае забывают об этом или говорят обратное.

Что думает по этому поводу лидер одной из главных российских партий Геннадий Зюганов?

Геннадий Андреевич, хотелось бы услышать Ваше мнение на это счёт.

Геннадий Зюганов: Я считаю, что очень плохо, когда видят своими глазами одно, а здесь говорят совершенно другое. Лицемерие никому не нравится, а мне особенно. Я в Беларуси бывал много раз. Я начинал службу в советской армии в Беларуси, соревновался, и очень люблю вашу чудную республику, трудолюбивый и храбрый народ.

Я считаю, что республика за эти годы прошла уникальный путь реформ и преобразований. Она на постсоветском пространстве производит 160-170% к 1990-му году — почти удвоила свои возможности. Россия не добралась и до 90%, Украина ещё ниже, а что касается Прибалтики, Средней Азии и Закавказья, то там положение ещё хуже.

Я уверен, что ваш уникальный опыт заслуживает не просто изучения. А заслуживает поддержки. У вас нет нефти, газа, золота, алмазов и много другого. Но у вас есть талантливые люди, сохранившаяся промышленность, развитая наука и воля к тому, чтобы провести нормальные преобразования. У вас нет олигархии, организованной преступности, дикой коррупции и бандитов. Но у вас есть реальное нормальное управление и сохранились очень опытные и знающие кадры.

Может быть, не всё так радужно? Поскольку Беларусь сегодня переживает проблемы с финансами, да и России тоже нелегко. Как Вы считаете, как Беларусь и Россия должны сотрудничать в этот трудный период, и может ли Россия предоставить Беларуси кредитный ресурс?

Геннадий Зюганов: Кризис сейчас, по сути дела, охватил всю планету. Из двухсот стран, которые провалились в яму кризиса, выходят и прибавляют только 12 — на первом месте Китай. Кстати, я очень приветствую то, что Китай подписал с вами целый ряд соглашений, которые исключительно важны и нужны.

Что касается Беларуси, то она провалилась глубже всего в яму кризиса. И когда капризничают люди типа Кудрина — ну он уже не работает — это не делает чести никому из нас. Я уверен, что мы справимся.

И то, что вашей республике крайне нужны кредиты — мне это понятно и предельно ясно. Я говорил и Медведеву, и Путину: ведь вы даёте средства и деньги — под те трактора, которые вы покупаете, прекрасные трактора, под самосвалы которые работают у нас в карьерах, под ракетные тележки, которые мы не умеем делать. Вы, вкладывая в экономику Беларуси, вкладываете деньги в свою технику. Вы обязаны, прежде всего, помогать Беларуси и создавать там хорошие условия для наших связей. Я уверен, что мы поправим эту ситуацию, тем более, впереди у нас и думские, и президентские выборы. А дружба и братство с народом Беларуси для нас священны, и мы всё сделаем для того, чтобы она укреплялась.