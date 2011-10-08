Приводить в порядок улицы и скверы Минска вышли чиновники

Минск готовится к традиционному осеннему объезду города. Помочь в подготовке решили и сотрудники коммунальных служб, и простые горожане.

Только у Национальной библиотеки участие в субботнике приняли около полутора тысяч минчан.

Оценить результаты всеобщих усилий руководство Минска намерено уже в конце октября - начале ноября, отправившись с инспекцией по городу.

Пока же каждый житель города может присоединиться к осеннему наведению порядка. Необходимый инвентарь активистам готовы предоставить в ЖЭСах.

Анатолий Адонев, председатель Минской городской организации ветеранов:

Это не обязанность. Это душевный порыв. Здесь и участники Великой Отечественной войны, и герои социалистического труда.

Ольга Скурко, заместитель начальника управления торговли и услуг Мингорисполкома:

Наше управление вышло на уборку практически полным составом. Это стало уже традицией, и, несмотря на погоду, настроение хорошее.