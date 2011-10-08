Посол Украины в Беларуси: Украина, Россия, Казахстан, Белоруссия - страны, которым надо любыми путями сближаться

Об этом Виктор Тихонов, чрезвычайный и полномочный посол Украины в Республике Беларусь заявил в эфире программы «Картина мира» с Юрием Козиятко на РТР-Беларусь.

Пытаются сравнить вас с предшественником и говорят, что Тихонов будет более тихим послом.

Я не собираюсь чем-то удивлять белорусов или своих коллег. Прежний посол определенной формации – он вышел с оранжевой революции и практически представлял националистическую часть.

Народы наши братские, по-моему, ни мы, ни вы в этом не сомневаемся. Президенты наших стран оба прагматики. Они любят свою родину. Поэтому делают все для того, чтобы отношения были братскими, была политическая стабильность. Самое главное – чтобы была экономическая взаимовыгода нашего сотрудничества. К счастью, сегодня нет ни старших, ни младших братьев, а есть просто братские отношения близких народов, которые складывались веками, тысячелетиями.

Моя цель сделать так, чтобы пришло время (думаю, оно должно скоро прийти), чтобы наши народы не чувствовали границ, чтобы не стояли в очереди часами в одну или другую сторону, проезжая границу, а так, как ЕС или страны Совета Европы пользуются границей: проезжаешь, не зная, где граница, только слово «граница» написано и на этом все закончилось. К сожалению, у нас все это еще есть. Мы сегодня говорим об укреплении границы между двумя странами, что, думаю, лишняя трата средств в данный момент.

Вопрос границы между Беларусью и Украиной если не конфликтный, то не решенный. С 1997 года закон ратифицирован, но президенты не обменялись ратификационными грамотами. Вы на днях сказали, что скоро это произойдет.

Я 25 числа приехал в Белоруссию вечером. 26 меня принял министр иностранных дел – я ему вручил копии верительных грамот. Первое, что я сказал – есть от 10 до 20 вопросов, которые зависли, длительное время не решаются, хотя они злободневные. И первый я ставил вопрос о границе. Потому что для меня было непонятно, как это 10 лет решать такую проблему.

Мне было приятно, когда во время вручения грамоты президент Лукашенко сам затронул вопрос и сказал: «Ты знаешь, ну первое, что я сыграл роль в твоей судьбе, ты, наверное, знаешь». Я говорю: «А то». А второе, как он сказал, «вихляние вашего посольства» тоже, мол, содействовало, что мы эти вопросы не решал». «Я знаю первый вопрос, который ты ставишь и я обещаю, что мы в ближайшее время будем его решать». На днях, в понедельник, приезжали представители с Украины, которые занимаются этим вопросом. Мы встречаемся на уровне вашего министерства иностранных дел с вашими специалистами. Еще раз смотрим, где там, какие заковыки, чтобы в ближайшее время, я думаю, сделать встречу двух президентов, которые смогли бы обменяться грамотами. Думаю, пришло время, когда и наши специалисты, и ваши понимают, что Украина, Россия, Казахстан, Белоруссия - это страны, которым надо любыми путями сближаться, а не отходить друг от друга.

Граница не дает возможности решать многие вопросы. Было намечено порядка 50 пропускных пунктов, работает 27. Есть даже конфликты, когда люди собирают ягоды – такие даже конфликты!

Наш президент разрешил собирать на белорусской территории ягоды.

Да.