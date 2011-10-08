Посол Украины в Беларуси: Прослеживаются двойные стандарты. В Нью-Йорке 700 человек арестовали. Что же не кричим «что вы делаете, за что людей арестовываете?»

Об этом Виктор Тихонов, чрезвычайный и полномочный посол Украины в Республике Беларусь заявил в эфире программы «Картина мира» с Юрием Козиятко на РТР-Беларусь.

Виктор Тихонов, чрезвычайный и полномочный посол Украины в Республике Беларусь:

Мой президент сказал, что «у нас нет крупных разногласий с президентом и мы друг друга понимаем, а все, что было, остается далеко за бортом». Александр Лукашенко сказал то же самое.

Вы знаете, есть разногласия, связанные с ВТО и Таможенным союзом. С отношением у вас с Европейским союзом. Нам в укор пытаются ставить. Но вы заметили, наверное, встреча была уже и наша страна не стала на сторону тех, кто опять хотел усилить блокаду.

Вы говорите о саммите «Восточного партнерства», который прошел на той неделе. Украина демонстрирует явные евроинтеграционные устремления..

Но тем не менее она не ставит задачу в ущерб... Можно было же проще сказать: да, мы согласны с той стороной, которая опять считает, что Белоруссию надо опять еще больше загонять в угол.

У вас не было сомнений, когда просили подписать итоговый документ с резолюцией, осуждающей Беларусь?

Нет, сомнений не было. Мы все время стоим на одной позиции. Ваше руководство разберется само. Уже видно, что все идет к тому, что решатся вопросы те, которые ставит Евросоюз.

Украину же тоже упрекают за суд на Юлией Тимошенко..

Точно так же. Одинаково.

Прослеживаются двойные стандарты. Три дня назад в том же Нью-Йорке 700 человек арестовали. Что же не кричим, что вы делаете, за что людей арестовываете? Это же мирная демонстрация была..

Да, их выпустили, но и у нас выпускают, и у вас выпускают тоже. Но, к сожалению, сейчас эти демонстрации связаны с погромами. Но я не понимаю, как можно допускать в том же Страсбурге, когда сжигают машины, посольство.. Это считается нормой, демократией. Я считаю это преступлением. Думаю, у нас здесь как раз сходятся мнения как нашего руководства и людей здравомыслящих, так и вашего руководства, людей здравомыслящих, которые это осуждают.

Есть, наверное, те, кто претендует на звание старшего брата…

Их сложно назвать братьями…

Я второй месяц уже здесь. Я раньше слышал это от других, а сейчас сам увидел, что Беларусь – мирная, добрососедская, спокойная страна без особых вспышек. Если сравнить с Украиной, то вы вообще в отношениях всех эти дел – дети. У нас демонстрации, пикеты – это у нас уже норма… Я представляю, если бы у вас здесь каждый день устраивались погромы, на центральной площади ломали здания, помещения поджигали.. Я думаю, что народу это вряд ли понравилось бы. Я считаю, что благодаря вашему правительству и президенту при таком особом напоре смогли удержаться, чтобы люди мирно жили и были уверены в завтрашнем дне.