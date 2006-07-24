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Зону Ливано-Израильского конфликта покинули 316 белорусов

24 июля 2006 08:08
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С начала операции по эвакуации белорусских граждан из зоны конфликта на Ближнем Востоке, по последним данным, территорию Ливана покинули 316 наших соотечественников. Как сообщили в МИДе, минувшей ночью на судах иностранных государств на территорию Кипра было эвакуировано шесть белорусов. Рейсовым самолетом авиакомпании "VimAvia" при содействии белорусского консула 23 июля они прибыли в Москву. Соотечественников встретили представители нашей дипмиссии, чтобы оказать им содействие в возвращении на родину.
Посольство Беларуси в Сирии и консульское управление МИДа продолжают сверку списков эвакуированных соотечественников, чтобы определить, сколько еще наших сограждан остается в зоне конфликта.

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