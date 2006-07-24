C официальным визитом в Беларусь прибыл президент Венесуэлы Уго Чавес

В Национальном аэропорту "Минск" президента Венесуэлы встретил премьер-министр Беларуси Сергей Сидорский и другие официальные лица. Планируется, что 24 июля Уго Чавеса примет Президент Беларуси Александр Лукашенко. Визит руководителя латиноамериканской страны вызвал большой интерес со стороны прессы. В аэропорту его прибытия ожидали представители центральных СМИ Беларуси и постоянно аккредитованные в стране корреспонденты иностранных масс-медиа.

Визит Уго Чавеса освещают также 20 венесуэльских журналистов, прибывших в Минск накануне.



В программе пребывания зарубежного гостя - посещение ряда культурно-исторических объектов, а также Военной академии Республики Беларусь. Ожидается, что во время визита венесуэльского лидера будет подписана декларация о сотрудничестве двух государств и ряд соглашений о взаимодействии в разных сферах, в частности, в образовании, науке и технологиях.