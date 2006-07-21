Беларусь готова снять разногласия с Евросоюзом

Развитие конструктивного диалога с Европейским союзом - в интересах обеих сторон, заявил пресс-секретарь белорусского МИДа Андрей Попов. По его словам, республика не уклоняется от обсуждения каких-то проблемных моментов. Белорусская сторона считает, что диалог должен строиться исключительно на принципах уважения законодательства и Конституции Беларуси.

Андрей Попов также заявил, что анализ доклада Госдепартамента США о ситуации в области прав человека в мире в 2005 году свидетельствует о продолжении однобокого освещения Соединенными Штатами ситуации с правами человека в Беларуси.