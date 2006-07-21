Неформальный саммит глав государств СНГ в Москве

21-22 июля проходит рабочий визит Президента Беларуси в Российскую Федерацию. На неформальный двухдневный саммит, собранный по инициативе президента России Владимира Путина, съехались лидеры стран СНГ. Это уже седьмая встреча "без галстуков" лидеров Содружества с момента образования организации. Предыдущая также прошла в российской столице.

По существующим правилам, неформальные встречи лидеров стран Содружества не имеют жесткой повестки дня, а участники проводят свободную дискуссию по интересующим их вопросам. В числе первых тем - пути реформирования СНГ и оценка ситуации в мире. Ожидается, что президент России проинформирует своих коллег об основных итогах саммита "восьмерки" в Санкт-Петербурге.

По приглашению президента России лидеры стран СНГ будут присутствовать 22 июля на скачках на приз президента Российской Федерации. Общий призовой фонд пяти скачек - 10 миллионов рублей.

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Среди отсутствующих на неформальной встрече - президенты Украины Виктор Ющенко, его грузинский коллега Михаил Саакашвили, а также Президент Армении Роберт Кочарян. Неучастие Сапармурата Ниязова, отдыхающего на Каспии, было запланировано давно. Пресс-секретарь главы украинского государства сообщила, что Виктор Ющенко, учитывая политическую ситуацию в стране, принял решение, что в эти дни он должен находиться на родине. Он направит Путину официальное письмо, в котором объяснит причины своего отсутствия. Визит грузинского лидера в Москву также отменен. В Госканцелярии президента о причинах отсутствия Саакашвили не сообщили, однако, как полагают источники в Тбилиси, поездка отменена из-за несогласованности некоторых моментов встречи с Владимиром Путиным. Президент Армении Роберт Кочарян не сможет принять участие в саммите, вероятно, по состоянию здоровья.

