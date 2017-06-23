ЖКХ, образование, предпринимательство: какие задачи Президент поставил 23 июня перед Администрацией

Новости Беларуси. О серьезной роли Академии при подготовке управленческих кадров 23 июня говорили у главы государства. Эта тема стала одной из основных во время совещания с руководством Администрации Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В ближайшее время серьезному анализу подвергнут всю сферу образования. Здесь точки над «і» Александр Лукашенко поручил расставить уже к сентябрю. Речь также шла о положении дел в законодательной области, сельском и жилищно-коммунальном хозяйстве, в работе с обращениями граждан. Встреча во Дворце Независимости знаменует своего рода новый этап в совершенствовании методов решения главных вопросов и проблем государства. Администрации Президента, после всех недавних изменений и формировании нового стиля работы, надо максимально включиться в управленческие процессы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Хочу всех предупредить, что мне самоотчеты здесь не нужны. Я вас сюда не для отчетов сюда позвал. Мне нужны вопросы, которые, как вы считаете, Президент сегодня должен не просто выслушать, но и принять по ним решение. Надо выработать четкую систему, и по основным вопросам мы должны собираться на моем уровне и обсуждать вопросы, которые существуют в этих сферах, вовремя снимая проблемы. Новый формат предусматривает регулярное и быстрое включение управленческой цепочки к поиску и принятию решений. Например, если та или иная глобальная проблема, тема обсуждалась в Правительстве, то не позднее, чем через месяц результаты должны оказаться в Администрации Президента. Еще через 31 день – на столе у главы государства. Александр Лукашенко напомнил и о работе с проблемами людей на местах.

Наталья Кочанова, глава Администрации Президента Республики Беларусь:

Администрация Президента в очередной раз проводит выездные приемы. Эти приемы будут проводиться ежеквартально. Здесь важно дойти до каждого человека и помочь ему в тех вопросах, которые его волнуют. Но вместе с тем для себя мы делаем выводы о том, какие злободневные вопросы сегодня есть у жителей нашей страны. Встречи же с чиновниками на уровне Президента в скорректированном формате будут проводиться почти ежемесячно. Евгений Горин, СТВ:

В ходе сегодняшнего совещания главы государства с руководством Администрации Президента обозначились и самые актуальные темы, вопросы, проблемы которые предстоит решить в ближайшее время. На первом месте в повестке один из самых острых вопросов – цены на жилищно-коммунальные услуги.

Александр Лукашенко:

Мы договаривались на примере города-героя Минска. Мы должны в ближайшее время такое совещание провести и сказать всей стране, как будем работать в этой сфере, и в каком направлении будет развиваться жилищно-коммунальное хозяйство. Естественно, должна быть серьезная оптимизация, работа с себестоимостью, чтобы выйти на низкие тарифы, чтобы население не обижалось на тарифы, которые существуют в жилищно-коммунальном хозяйстве. А для этого надо совершенствовать саму ситуацию в ЖКХ и стиль работы там. До 1 сентября необходимо определиться с нерешенными вопросами в сфере образования. Александр Лукашенко:

Мы должны здесь в августе месяце расставить все точки над «i» и определить сроки, в которые мы решим те проблемы, которые там остались, к примеру, учебники – когда, где, в каком объеме мы проработаем новые учебники и издадим их.

Решение о раскрепощении предпринимательской инициативы в Беларуси также примут на уровне Президента. Наталья Кочанова:

Особое внимание было уделено работе средств массовой информации и доведению правдивой информации до населения. Здесь, конечно, очень важно укрепление материально-технической базы наших каналов. Подбор кадров и расстановка – ключевой момент. Ну и в целом, конечно, интересная информация, нужная, правдивая должна быть доведена до наших граждан. Говорили о кадровой политике и роли Академии управления в подготовке руководителей.