Земельными участками в Минской области до конца 2011 года обеспечат всех нуждающихся в них

Такое поручение на заседании Миноблисполкома дал руководитель столичного региона Борис Батура. Причем стоит задача задействовать не пахотные земли, а максимально использовать существующие населенные пункты и прилегающую к ним территорию, что позволит сократить расходы на создание инфраструктуры.

В Минской области желают получить участок 37 тыс. человек, из которых 33 тыс. относятся к категории нуждающихся в улучшении жилищных условий. Уже производится отвод земельных участков для очередников.



Наиболее проблемный район - Минский, где на получение земли претендуют 24 тыс. человек, сформировано четыре очереди. Для первой и второй очередей (те, кто проживает в пристоличье) разрабатывается проектная документация на участки площадью более 1,3 тыс.га, что позволит удовлетворить около 10-11 тыс. граждан. Третья и четвертая очереди насчитывают 14 тыс. человек - жители других районов, областей, минчане. Для них участки подбираются в трех сельсоветах - Роговский, Юзуфовский и Папернянский. Это территории существующих деревень и близлежащие 20-60 га.



Петр Ярмош, председатель Минского райисполкома:

Участки будут предлагаться именно в этих сельсоветах вне зависимости от желаний граждан. В случае отказа они будут сниматься с очереди. На сегодняшний день есть отдельные сельсоветы, такие как Боровлянский, Ждановичский, Колодищанский, которые насчитывают 3-3,5 тыс. желающих получить участки. Чтобы удовлетворить эти потребности, нужно раздать всю имеющуюся землю. В целом, чтобы удовлетворить всех желающих, нужно выделить под индивидуальное строительство 2,5 тыс.га