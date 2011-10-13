Лукашенко: Я пытаюсь отреагировать на статью Путина

О работе по формированию единого экономического пространства сегодня шла речь на встрече Александра Лукашенко с Виктором Христенко - министром промышленности и торговли России. Он также является спецпредставителем Президента России по вопросу внесения изменений в договор о Комиссии Таможенного союза.

Как было отмечено, Беларусь и Россия достигли полного взаимопонимания по вопросу формирования Евразийской экономической комиссии, которая заменит Комиссию Таможенного союза Беларуси, России и Казахстана после вступления в силу с 1 января 2012 года пакета документов по ЕЭП. Это будет уже следующий этап интеграции. А её зона существенно расширится. Речь идет о вступлении в силу единых правил торговли товарами, тарифо-образования и деятельности естественных монополий. Изменится и облик обеспечивающих этот процесс интеграционных структур.



Александр Лукашенко:

Ваш приезд как раз на злобу дня - очень активно обсуждаются положения статьи Владимира Путина о дальнейшей интеграции на постсоветском пространстве. Я пытаюсь отреагировать на эту статью. Пытаюсь тут что-то солидное написать (улыбается – прим. ред): был свидетелем на всех этапах и чуть-чуть больше, видел и знаю, как это складывалось. Виктор Борисович – человек будущего в этом объединении, поэтому я и говорю, что ваш приезд на злобу дня.

Надо отдать должное Путину в формировании этого процесса – именно он дал отмашку этому процессу. Будущий кандидат в президенты (скорее всего – будущий президент России) первым обозначил тезисно наведение порядка в нашем бывшем общем доме и выстраивании отношений с соседями – это дорого стоит. Это соответствует белорусской позиции. И в разговоре с ним я об этом сказал.

Виктор Христенко, министр промышленности и торговли России, специальный представитель Президента России по вопросу внесения изменений в договор о Комиссии Таможенного союза:

По этому году наши три страны уверенно выйдут за 100, может быть даже под $110 млрд. взаимного товарооборота. Это серьезные цифры, учитывая, что за пределами ТС кризис не унимается и дает о себе знать самыми разными фактами.

По результатам сегодняшних переговоров, было отмечено, Беларусь и Россия полностью согласовали эти вопросы.

Виктор Христенко:

Эта встреча подвела черту под полным взаимопониманием между Россией и Беларусью во взглядах на этот новый орган. Существенных разногласий нет. Есть отдельные технические аспекты, которые надо юридически доформулировать. Есть необходимость точно также дозавершить работу с нашими казахстанскими коллегами.