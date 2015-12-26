Заседания ОДКБ и ЕАЭС в Москве – как глобальное подведение экономического и политического года

Главные события года повлияли и на предновогодние события. Безопасность и экономика стали предметом разговора президентов ОДКБ и Евразийского экономического союза в начале этой недели в Москве. Совет коллективной безопасности скорректировал действия в связи с военными действиями на Ближнем Востоке, потоком беженцев и сбитым Турцией российским самолетом. Это уже отдельная тема, больной вопрос для Кремля, и свою озабоченность Москва хотела бы разделить с союзниками.

Еще одна хлопотная новость – из области экономики. Украина с нового года все-таки присоединяется к зоне свободной торговли с Евросоюзом. Последствия этого обсудили главы государств ЕАЭС вслед за саммитом по безопасности.

Первый год Евразийского экономического союза, в принципе, оказался непростым. Товарооборот снизился, но как-то надо выкарабкиваться. Главы государств об этом говорили. Алексей Мартиненок рассказывает.

Ровно через неделю после официального визита самолет белорусского президента снова в московском аэропорту. Саммиты в Кремле под занавес года подводят итоги работы интеграций постсоветского пространства. На уровне президентов это уже 29 встреча за всю историю ОДКБ.

Мировые события требуют реакции. Совместное заявление президенты посвятили борьбе с терроризмом. Выступили за формирование единой коалиции на основе Устава ООН и международного права.

Сергей Кизима, доктор политических наук, заведующий кафедрой международных отношений Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

Таким образом, действительно, на основе унифицированных правил понимания, кто есть террористы, на основе, соответственно, полного согласия методов борьбы можно справиться с этой проблемой, что невозможно, к сожалению. Как и преступность, терроризм всегда будет. Но, по крайней мере, привести в разумные рамки, когда это не будет наносить столь серьезного, масштабного ущерба мировому сообществу.

Лидеры крупнейшего военно-политического блока вели переговоры в кремлевском зале Ордена святой Екатерины. Первым кавалером этого Ордена, кстати, была Екатерина I. Та самая, что в XVIII веке подкупила турецкого главнокомандующего и спасла русскую армию из окружения.

В веке XXI снова в центре внимания Ближний Восток. Инцидент с российским самолетом, сбитом турецкими ВВС, прокомментировал президент Армении – страны-председателя в ОДКБ. Трудно представить более эмоционального оратора по турецкому вопросу. Личные двусторонние проблемы Серж Саргсян, видимо, оставил за скобками и сдержанно рассказал, что шаг Анкары не направлен на консолидацию усилий по борьбе с терроризмом.

Серж Саргсян, президент Республики Армения:

Мы как союзники России выражаем солидарность и поддержку позиции Москвы по этому инциденту. Мы провели очень продуктивный прямой разговор в узком составе, подтвердили нашу готовность последовательно укреплять силовой потенциал ОДКБ, наращивать контртеррористическую составляющую, повышать боеготовность КСОР с целью эффективного противодействия новым вызовам и угрозам.

Тем временем уже пять президентов готовы к еще одному тяжелому разговору – в формате ЕАЭС.

Председательство Беларуси в ЕАЭС проходило в непростых условиях. Организация весь год лавировала между проблемами самого разного толка: от падения цен на нефть до торговых ультиматумов отдельных участников. Вылавировали с потерями: взаимный товарооборот потерял миллиарды долларов. За закрытыми дверями, видимо, шла реанимация контактов – в узком составе без прессы президенты говорили больше двух часов. Проблема № 1 – ассоциация Украины и ЕС.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

С 1 января будущего года начинает действовать соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Европейским союзом. Складывается серьезная ситуация в отношении зоны свободной торговли СНГ. Может сложиться ситуация, когда товар Украины будет замещен товаром Евросоюза в Украине, а их товар хлынет на нашу территорию. Или еще больше у нас опасения, что товар Евросоюза, по нулевой пошлине попав в Украину, если мы не защищаемся, по зоне свободной торговли СНГ попадает на территорию всего СНГ. Вы знаете, президент России принял Указ и планирует защитить Российскую Федерацию с 1 января от такой ситуации. Но это касается, как я уже сказал, не только Российской Федерации, но и нас в Евразийском экономическом союзе (Казахстана, Беларуси, Армении, Кыргызстана). Мы приняли решение: в течение полугода мы переходим полностью на электронное декларирование товаров, которые будут перемещаться в рамках Евразийского экономического союза. Пример этому есть – электронное декларирование между Беларусью и Россией. Мы можем взять этот вариант или выработать какой-то новый. За полгода, мы договорились, выработаем эти варианты.

Полгода на поиск общего знаменателя. Дело непростое – это если задуматься. Свой вариант, кстати, предложил и Запад: мол, приведите к стандартам Евросоюза таможенные нормы в СНГ. На руку сотрудничества не очень похоже. Путин на пальцах объяснил почему еще на недавней пресс-конференции.

Владимир Путин, президент Российской Федерации:

Обязательства привести в соответствие с нормами Евросоюза наши таможенные стандарты в СНГ. Я им в Париже сказал: «Вы вообще взрослые люди или нет? Мы на троих (Россия, Беларусь, Казахстан) спорили годами по этому таможенному тарифу, а вы хотите, чтобы мы, потому что Украина присоединилась к этому соглашению с Евросоюзом, изменили все таможенное регулирование в СНГ». Это просто несправедливые требования, невозможно сделать это за один год.

В общем, продолжать развитие надо теперь на фоне разрушительных взаимных санкций России и Запада, конфликта в Украине. Плюс ко всему учитывать членство Федерации в ВТО и скорое вступление Казахстана в эту же организацию.

Александр Лукашенко:

Есть также некоторые моменты, которые подлежат обсуждению. Скорее всего, на очередном заседании, которое состоится в Казахстане, как сказал тут Нурсултан Абишевич, к нему переходит председательство, мы обсудим эти вопросы.

В то же время за год председательства Беларуси уже сделано очень многое. С первого января начнется торговля по общим правилам лекарствами и медоборудованием. Вступает в силу первый этап либерализации автомобильных перевозок. Формируется единые нефтяной и энергетический рынки.

Много внимания уделяется и расширению международных связей. Вести конструктивный и, желательно, выгодный диалог надо с европейской интеграцией.

В мае подписано соглашение о создании зоны свободной торговли с Вьетнамом. Такие же переговоры идут с Израилем. Эксперты обсуждают варианты с Индией, Египтом и Ираном. Президенты и за плотный контакт с Китаем: готовы связать его идею нового «шелкового пути» с возможностями ЕАЭС.

Виктор Христенко, председатель коллегии Евразийской экономической комиссии:

Надеемся, что в первой половине следующего года будет полностью согласована и подготовлена дорожная карта по сопряжению двух этих больших проектов. И в течение следующего года она будет подписана не только с нашей стороны, но и нашими китайскими коллегами.

Саммиты в Москве в конце декабря уже стали традиционными. Здесь практически каждый год президенты подводят итог интеграции на постсоветском пространстве. Количество лидеров и состав структур меняется, неизменна идея – вместе противостоять любым сложностям.

В один день лидеры стран евразийского континента говорили и о безопасности военной, и об экономической. Вот такой намек, мол, политика и социальная сфера неразрывны. И, действительно, в современных условиях очень здорово помогает оставаться на плаву идея интеграции. Это уже не обсуждается.