Заседание Высшего Евразийского экономического совета на уровне глав государств Беларуси, России, Казахстана пройдет 29 апреля в Минске

Новости Беларуси. Минск станет центром большой политики. 29 апреля в белорусской столице пройдет заседание Высшего Евразийского экономического совета. Президенты Беларуси, Казахстана и России обсудят результаты подготовки к подписанию договора о создании Евразийского экономического союза. А также реализации «дорожной карты» по присоединению Армении к Таможенному союзу и Единому экономическому пространству. Кроме того, запланированы двусторонние встречи Александра Лукашенко с Владимиром Путиным и Нурсултаном Назарбаевым.

Форум пройдет под председательством Президента Беларуси. Преимущества большой интеграции накануне большого саммита оценили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Запоминающийся облик, комфорт и надежность трамвая — обещает белорусский производитель. Его впервые покажут широкой публике в Минске в дни чемпионата мира по хоккею. Однако интерес к «новинке на рельсах» уже проявляют покупатели из России и Казахстана. Продвигать новый продукт на рынки стран таможенной тройки стало не только проще, но и более прибыльно.

Владимир Король, генеральный директор ОАО «Электрический транспорт»:

Упрощается вся система, потому что она становится одинаковая. И если раньше приходилось почти к каждому городу приезжать и там свои определенные условия, то сегодня, при унификации подходов, открываются новые возможности. Нам проще будет участвовать в тендерах или конкурсах, потому что они уже в одинаковых условиях.

Два десятка лет за рулем. Его жизнь — дорога и время, проведенное в пути — это не всегда километры. Очереди на границе и многочасовые ожидания, чтобы получить документы. Свой личный интерес водитель-дальнобойщик уже ощутил и от Таможенного триединства, и от Единого экономического пространства.

Иван Кривостайленко, водитель-дальнобойщик:

Убрали таможню на границе Беларуси с Россией. Уже не тратится время попусту - и по 5 часов прохождение было. Заехал, весовой контроль прошел, транспортная инспекция отметила, получил разрешение и поехал дальше - 10-15 минут занимает. Многие фирмы, даже на Европу перестали работать, а перешли на Россию, Казахстан.

Ольга Юруть, СТВ:

Таможенный союз и Единое экономическое пространство уже действуют. Важный рубеж для более значимого сближения - Евразийский экономический союз. Этот знаковый интеграционный проект планируют запустить уже с будущего года. Сейчас активно готовят документальную основу. Текст регулирующего Договора по которому будет действовать новый формат единения планируют рассмотреть уже 29 апреля. Президенты Беларуси, Казахстана и России встретятся в Минске.

В повестке дня и реализации плана мероприятий по присоединению Армении к Таможенному союзу и Единому экономическому пространству. Кроме того, запланированы встречи тет-а-тет Александра Лукашенко с Владимиром Путиным и Нурсултаном Назарбаевым.

Договор о создании Евразийского экономического Союза намерены подписать в конце мая в Астане, поэтому встреча в Минске — чем не повод сверить позиции. Ведь собственную выгоду от нового объединения видит каждая из стран.

Михаил Ковалев, профессор, декан экономического факультета Белорусского государственного университета:

Если будут отменены вывозные пошлины на нефтепродукты, наша страна получит дополнительно около 3 миллиардов долларов. Кроме того, переработка нефти на территории нашей страны станет чрезвычайно выгодной.

На заседание Высшего Евразийского экономического совета на уровне глав государств вряд ли удастся обойти тему торгово-экономичсекого сотрудничества между нашими странами. Наверняка будет разговор и об инвестпроектах.