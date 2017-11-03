Заседание глав правительств СНГ с участием белорусской делегации пройдет в Ташкенте 3 ноября

Новости Беларуси. О большой интеграции 3 ноября будут говорить в Ташкенте, где пройдет заседание глав правительств Содружества Независимых Государств, сообщили в программе Новости «24 часа».
Новости Беларуси. О большой интеграции 3 ноября будут говорить в Ташкенте, где пройдет заседание глав правительств Содружества Независимых Государств, сообщили в программе Новости «24 часа».
Нашу делегацию возглавляет премьер-министр Андрей Кобяков.
Накануне в столице Узбекистана прошла встреча главы белорусского правительства с президентом этой страны Шавкатом Мирзиеевым, на которой стороны обсудили наиболее важные темы во взаимной работе. Здесь же принято решение об открытии посольства Узбекистана в Минске. В ближайшее время ожидается назначение посла. Речь шла также о подготовке к предстоящему визиту Александра Лукашенко в Узбекистан.