Двусторонние отношения и политическое взаимодействие: основные темы переговоров Александра Лукашенко и Владимира Путина 22 ноября

Новости Беларуси. Итак, главные новости этого 22 ноября приходят в эти минуты из Москвы, где продолжаются переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина. И мы только что получили первые кадры из Кремля.

И вот первые тезисы диалога на высшем уровне. Беларусь и Россия не изолированы от мировых кризисов и вынуждены совместно оперативно реагировать на них, – отметил Александр Лукашенко.

Беларусь остается важнейшим торгово-экономическим партнером России, – подчеркнул Владимир Путин.

И вот небольшой эпизод переговоров Президентов двух стран.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Во-первых, Владимир Владимирович, хочу поблагодарить вас за хорошую идею, поданную вами несколько недель тому назад – две недели примерно тому назад, вместе поехать поздравить нашего Патриарха с юбилеем, что мы и сделали. Это хороший штрих к отношениям двух Президентов и к народу. Вы, наверное, почувствовали отношение в зале всех присутствующих к тому, что два Президента близких народов прибыли для того, чтобы поздравить нашего Патриарха. Вы абсолютно правы, мы всегда так поступаем.

Все хорошие наши дела, приятные дела на перекрёстке с рабочими делами. Действительно, в это буйное время, когда на нас накатывают то с одной стороны, то с другой разного рода кризисы, мы не изолированы от этого, есть оперативные вопросы, которые мы должны оперативно и быстро решать. Я думаю, что мы оговорим эти вопросы, которые время от времени возникают. Как всегда, у нас с вами бывало, примем самые точные решения. Ещё раз благодарю вас за возможность сегодня побывать здесь, в Кремле, и обсудить наши насущные вопросы.

В повестке дня Президентов Беларуси и России значатся наиболее актуальные вопросы двусторонних отношений, политическое взаимодействие, развитие интеграционных процессов, а также ситуация в регионе и мире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.