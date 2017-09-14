«Запад-2017»: «Наиболее активные действия ведутся на Лепельском полигоне и полигоне Лосвидо»

Новости Беларуси. Пункт управления региональной группировки войск перед стартом учения «Запад-2017» проверил связь между полигонами и совместным командованием Беларуси и России. С девяти утра подразделения начали выполнять учебно-боевые задачи, цель которых – предотвратить деятельность диверсантов и разведчиков условного противника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олег Белоконев, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Беларусь:

Пункты управления развернуты, система управления создана и функционирует в полном объеме. Сейчас прошло уточнение задач. Наиболее активные действия в настоящий момент ведутся на Лепельском полигоне и полигоне Лосвидо, где войска практически выполняют задачи по поиску, блокированию и уничтожению диверсионно-разведывательной группы незаконных вооруженных формирований в глубине нашей страны.

Отметим, что сценарий учения рассчитан на два этапа – следующая, активная фаза, начнется 17 сентября и закончится 20 сентября.