Отработка борьбы с экстремистами и оборонительные маневры: учение «Запад-2017» стартовало

Новости Беларуси. Совместное стратегическое учение «Запад-2017» официально стартовало. Войска Союзного государства отрабатывают борьбу с экстремистами и оборонительные маневры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По легенде тренировки, у границ республики нарастает активность незаконных вооруженных формирований. Задача совместной армии – защитить интересы Союзного государства.

Проходит операция на шести полигонах Беларуси и трех российских. В учении примут участие практически все виды войск. Среди них артиллерия, ВВС и войска ПВО. Будут отработаны методы прикрытия важных гособъектов, вопросы управления войсками и организации взаимодействия в ходе условных боевых действий.