«Запад-2017»: хроника белорусско-российского военного учения

Новости Беларуси. Сейчас у нас проходит совместное стратегическое белорусско-российское учение «Запад-2017». На военных маневрах отрабатывают самые разные способы противостоять вооруженным террористам, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. По замыслу театра боевых действий, на территорию Беларуси и Калининградской области России проникли экстремистские группы. Их цель – теракты и дестабилизация обстановки в Союзном государстве. Задача военных – навести порядок. 13 тысяч военнослужащих и 370 единиц бронетанковой техники. 6 полигонов и более 150 единиц артиллерии. На старте учения для всех задача общая. Дислокация и глаз да глаз за диверсантами. Уже на подходе их помечают, а затем, имея координаты, ликвидируют. Огонь, и только на поражение. Учение – план исключительно защиты, а не нападения.

Евгений Молоховский, снайпер третьей мотострелковой роты Вооруженных Сил Республики Беларусь:

24 часа в стуки мы контролируем недопущение сил противника. Объединенные силы Беларуси и России совместно выполняют задачи по охране государственной границы. Проходит переброска легкомоторной техники и вооружения. Усилены рубежи и бойцами сил специальных операций. Они совместно с пограничниками прикрывают наш запад.

Дмитрий Глинский, заместитель командира 19-й отдельной механизированной бригады Вооруженных Сил Республики Беларусь:

Как правило, опыт боевых действий в разных странах показывает, что один из действенных способов – действия личного состава на блокпосту, в том месте, где проходит транспорт и мирные граждане.

Александр Вольфович, командующий войсками Северо-Западного оперативного округа Вооруженных Сил Республики Беларусь:

Мы учимся у российских коллег, россияне учатся у нас. Тем самым достигаем той цели, которая поставлена на эти учения. Думаю, с задачами справимся и плечом к плечу защитим Союзное государство.

Задание для группировки на полигоне Лосвидо – отразить химическую атаку. Этот элемент так же важен: бактерия – оружие глазу невидимое.

Александр Сороковик, начальник службы радиационной, химической и биологической защиты 38-й отдельной гвардейской штурмовой бригады:

В случае выявления каких-либо отравляющих веществ или превышения радиационного фона, производится подача сигнала «Радиационная опасность» или «Химическая тревога» для защиты личного состава соединения. В действии также территориальные войска. Они охраняют объекты важного значения и пристально следят за теми, кто пытается снять замок с нашей границы. Пример – Глубокое. Уже на подъезде к городу, а здесь введен комендантский час, становиться понятно: диверсанту не пройти. Максим Слиж, СТВ:

На наших западных рубежах везде блокпосты. Несмотря на то, что наша машина разрисована и понятно, что это «Столичное телевидение», досматривают каждого. Водителю и нам, пассажирам, предлагают с документами выйти по одному. Досмотр, затем следующий этап проверки. Лишь когда уверенность в сто процентов, разрешают проезд. А на своем рабочем месте ждет мужа Татьяна Ивановна. Так ждала она своего Александра и 27 лет назад из армии. Сегодня он, как принято говорить на языке военном, «партизан». И несет службу совсем рядом с домом. И хотела бы жена мужу термос с горячим чаем отнести, но все секретно! На боевом дежурстве в 24 часа авиация. На полигонах «Запада-2017» продолжается размещение войск. Несмотря на то, что учение проходит на территории двух стран, основные боевые маневры развернулись в Беларуси. И вот первые оценки результатов совместных действий.

Олег Белоконев, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил – первый заместитель министра обороны Республики Беларусь:

На сегодняшний день и войска, и личный состав, и органы управления работают слаженно. Система управления не дает ни одного сбоя. Техника, которая проходит испытания, в ходе учений зарекомендовала себя очень хорошо. Сегодня на полигонах воинские части и подразделения ведут оборонительные бои. Продолжают блокировать и уничтожать незаконные вооруженные формирования. Штабы всех уровней координируют совместную работу по управлению войсками, а также применению новых видов вооружения и техники.

Сергей Истраков, заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации:

Между вооруженными силами РФ и Беларуси достигнуто тесное взаимодействие. Используем опыт ВС Беларуси и делимся своим опытом. Итоги прошедших 5 дней «Запада» по традиции подводят в пресс-центре. Здесь и цифры, и оценка.