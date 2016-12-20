Заместитель председателя ПА ОБСЕ: вместе работать во имя процветания независимой Беларуси

Новости Беларуси. Безопасность и стабильность в Европейском регионе можно обеспечить только сообща, в тесном сотрудничестве. Способствовать достижению этой цели будет, в том числе, летняя сессия парламентской ассамблеи ОБСЕ, которая пройдет в Минске.

20 декабря во Дворце Независимости Александр Лукашенко принял представителей этой организации.

Во время встречи обсудили вопросы безопасности в регионе, а также прошедшие в нашей стране выборы. Сессия парламентской ассамблеи ОБСЕ – это ежегодное мероприятие, которое традиционно проходит в одной из столиц государств-участников организации.

Решение о проведении его в Беларуси было принято единогласно на заседании постоянного комитета в Тбилиси.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы с вами договаривались, что в любое удобное время при вашем желании можем встретиться и обсудить старые и новые вопросы, которые возникли, которые, возможно, еще возникнут. И, следуя договоренности и обещаниям, сегодня встречаюсь с вами и жду откровенного разговора.

Принято решение о проведении в середине будущего года сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

Вопрос безопасности и сотрудничества как никогда громко должен звучать именно во взаимосвязи – безопасности не может быть без сотрудничества. Как у нас говорят, если мы будем волком смотреть друг на друга, не будем сотрудничать и будем, как прежде, разговаривать через забор, то ни о какой безопасности в этом регионе речи быть не может.

Мы должны все сделать для того, чтобы обезопасить наш регион.

Вы не хуже меня знаете, что происходит в мире, вы это видите: каждый день, прожитый нами, – это день напряженности в международных отношениях, и мы с вами должны ценить наш регион, вашу родину и Беларусь как безопасные, хорошие страны, где можно спокойно жить и более-менее нормально работать. И получать достойную заработную плату. Предстоящая ПА ОБСЕ должна стать важным шагом для дальнейшего обеспечения стабильности и безопасности в Европейском регионе.

В состав организации по безопасности и сотрудничеству в Европе входит 57 государств Старого света, Центральной Азии и Северной Америки. Это крупнейшая региональная организация, основные цели которой – предотвращение конфликтов и ликвидация их последствий, урегулирование кризисных ситуаций.

Деятельность ОБСЕ охватывает широкий спектр вопросов: от борьбы с терроризмом до экономической и экологической безопасности, а также развитие демократических институтов и защиту прав человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь является членом организации с 1992 года.

Кент Харстед, заместитель председателя Парламентской ассамблеи ОБСЕ, спецкоординатор миссии краткосрочных наблюдателей ОБСЕ на выборах в Беларуси:

Я благодарен вам за возможность детально обсудить все актуальные вопросы. Мы нацелены вместе работать во имя процветание независимой Беларуси. ОБСЕ старается быть очень конструктивным партнером. Я не раз говорил, что мы работаем в духе доброго сотрудничества с вашей страной.

Миссия наблюдателей от ОБСЕ работала на парламентских выборах в нашей стране и, к слову, уже опубликован итоговый отчет. В документе отмечена эффективная организация выборов, ряд положительных изменений, а также некоторые замечания и рекомендации.