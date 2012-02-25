Зачем предприниматели из Западной Европы открывают бизнес в Беларуси?

Немец Инго Тауш с иронией говорит, что белорусскую столицу знает не хуже минчан. В поисках мусора он лично в прошлом году объездил весь город. И был удивлен чистотой. Теперь Тауш пытается приучить белорусов не выносить сор из избы в одном пакете. Почему важен раздельный сбор, немец объясняет на пальцах. Сейчас предприятие Тауша только собирает мусор и вывозит его на сортировку компании-конкуренту. При этом теряет часть прибыли, что для практичного немца непозволительная роскошь. Хочет построить свой завод.

Инго Тауш, директор компании по переработке отходов:

Контейнеры, которые мы ставим, в основном, делаются из вторичного сырья. Мы обслуживаем три района – Фрунзенский, Московский и Октябрьский.

Если Инго Тауш только осваивается в Беларуси, то Андре Ноак здесь уже 13 лет. В Бресте у него жена и двое детей. Начинал бизнес мелким импортером лакокрасок, теперь решил открыть свое производство. На месте бывшего хлебозавода развернется современное предприятие. В переоснащение Андре Ноак вложит около 3 миллионов евро. Он уверен – выгодное географическое положение Беларуси гарантирует стабильную прибыль.

Но Ноаку Бреста мало. Хочет развернуться в Беларуси по-крупному. Его бизнес берет курс и на столицу. Причины те же – комфортные условия работы и благоприятная бизнес-среда.

Андре Ноак, директор компании поставщика немецкой лакокрасочной продукции:

Для меня лично политические отношения – не самое главное. Самое главное – отношения с людьми и клиентами.

В начале 90-х немец Клаус Байер приехал в Беларусь всего на четыре года, а задержался на 20 лет. Теперь в родную Германию ездит только в гости. Раз в год на неделю. Чтобы пригласить немецких бизнесменов в свой экономический клуб в Минске. Здесь, отмечает Байер, можно решить все вопросы. За столом переговоров.

Клаус Байер, глава Немецко-белорусского экономического клуба:

Это Международный образовательный центр имени Йохенсена Рау, в котором я и начал свою работу в 1994 году.

Уже сам факт того, что инвестиционное агентство могло выступать на пленарном заседании Совета министров, говорит о том, что внимание уделяется иностранным инвесторам. И положительно, что нас готовы слышать и слушать. У нас постоянно интересуются, какие у нас проблемы, что необходимо улучшить. То есть, у нас открытый диалог.

Такое взаимопонимание приносит свои результаты. Сейчас в резидентах клуба уже более 80 компаний. И все они работают в Беларуси.

Венгр Ёне Фаллер представляет интерес Беларуси в Еврозоне с прошлого года. Он официальный инвестиционный агент нашей республики. Причем Ёне Фаллер о Беларуси знает не понаслышке. У нас он был неоднократно. И в ранге госсекретаря Министерства иностранных дел Венгрии и позже — уже как бизнесмен.

Ёне Фалер, директор консалтинговой компании, инвестиционный агент Беларуси:

Беларусь — это большой рынок, 9 миллионов человек. Высокая культура труда, образованные кадры и транспарентность. Эти факторы вызывают интерес всех самых крупных фирм из Европы.

Уже в новом статусе инвестиционного агента Ёне Фалер привез в Беларусь группу венгерских бизнесменов. Среди которых был и Андраш Юхас. Его компания — ведущий мировой поставщик тормозных систем и систем управления. Сегодня у них в Беларуси свой интерес — на базе Минского автозавода или БАТЭ они намерены открыть совместное предприятие.

Андраш Юхас, директор по продажам и маркетингу в Восточной Европе:

Мы работаем как партнеры, развиваем наши отношения. Беларусь — стабильный партнёр, она является мостом, связывающим многие страны. А с созданием Таможенного союза открываются и новые возможности.

Участие Беларуси в ЕЭП и Таможенной союзе дает иностранным бизнесменам ряд преимуществ. Это уже не только рынок в 9 миллионов потребителей. Открываются двери на рынки России и Казахстана. Тем самым торговая площадка увеличивается в 20 раз — до 170 млн. потребителей. А это уже совсем другие деньги и объемы, сообщили в программе "Картина мира" на РТР-Беларусь.