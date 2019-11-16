За четыре дня досрочного голосования свой выбор сделали 27,5% белорусов

Новости Беларуси. Досрочное голосование на выборах депутатов Палаты представителей седьмого созыва завершается в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Досрочное голосование на выборах депутатов Палаты представителей седьмого созыва завершается в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
16 ноября заключительный день. Избирательные участки закроются в 19:00. По данным ЦИК, по итогам четырех дней досрочно свой выбор сделали 27,5 % белорусов. Политическая активность избирателей отмечается в каждом регионе страны.