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За четыре дня досрочного голосования свой выбор сделали 27,5% белорусов

16 ноября 2019 12:03
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Новости Беларуси. Досрочное голосование на выборах депутатов Палаты представителей седьмого созыва завершается в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За четыре дня досрочного голосования свой выбор сделали 27,5% белорусов-1

16 ноября заключительный день. Избирательные участки закроются в 19:00. По данным ЦИК, по итогам четырех дней досрочно свой выбор сделали 27,5 % белорусов. Политическая активность избирателей отмечается в каждом регионе страны.

# Выборы-2019 # Фотофакт

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