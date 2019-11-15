Всего на парламентских выборах-2019 аккредитовано больше 1000 международных экспертов. За ходом голосования также будут наблюдать посланники от ОБСЕ, ШОС, ПАСЕ, дипломаты, представители избирательных органов иностранных государств, независимые эксперты и почти 28 тысяч национальных наблюдателей.

Новости Беларуси. У наблюдателей от СНГ складывается положительное впечатление о ходе досрочного голосования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Независимо от их представительства в избиркомах ждут от них ответственной работы, конструктивной критики, безусловного соблюдения белорусского законодательства, а не откровенных провокаций и беспочвенных скандалов.

Геннадий Никитенко, национальный наблюдатель: У нас наблюдателям отведено место, мы знаем, издали, не позволяем себе то, что не прописано законом. В данном случае, что касается Бреста, я думаю, что он свои полномочия превысил. Наверняка это единичный случай.

Юрий Малько, национальный наблюдатель:

В случае выявления каких-то нарушений наблюдатель должен сообщить председателю комиссии, высказать свои замечания, чтобы председатель комиссии их устранил. Наблюдатель не вправе с избирателями вести диалоги. А когда к нему начинают подбегать, дергать, напрягать – естественно, это идет не пользу нашей избирательной кампании.

17 ноября, в основной день голосования, планируется встреча руководства миссий наблюдателей от СНГ, ОБСЕ и ШОС. Обмен мнениями позволит сделать оценку этой политической кампании более объективной.