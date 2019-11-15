Инфоцентр ЦИК «Выборы-2019» открылся в Минске

Новости Беларуси. 15 ноября журналистам презентовали информационный центр ЦИК. Он по традиции разместился во Дворце Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь будут работать представители СМИ, и сюда будет поступать самая актуальная информация о выборах в парламент. Свое мнение о происходящем смогут высказать эксперты (среди них международные наблюдатели, политологи, представители госорганов). Данные о ходе голосования будут обновляться каждые два часа. Запланированы пресс-конференции членов Центральной избирательной комиссии. На видеосвязь выйдут и областные избиркомы.

Павел Легкий, первый заместитель министра информации Беларуси:

Парламентские выборы – это, безусловно, главное внутриполитическое событие в стране. Поэтому и создан этот информационный центр. Он практически полностью готов к работе: налажена видеосвязь с регионами, созданы необходимые условия для работы журналистов. Мы аккредитовали для работы в информационном центре 678 представителей средств массовой информации. Из этого количества 323 – это журналисты, представляющие зарубежные СМИ.