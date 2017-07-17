Юрий Хачатуров: «ОДКБ должна более активно присутствовать при принятии решений в международных организациях»
Новости Беларуси. Александр Лукашенко встретился с министрами иностранных дел государств-участников Организации 17 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За время существования ОДКБ создана многофункциональная структура с действенным инструментарием противодействия международным проблемам. Однако останавливаться на достигнутом нельзя.
Юрий Хачатуров, генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности:
Флаг ОДКБ, на наш взгляд, должен более активно присутствовать в ходе дискуссий и принятия решений в международных организациях. Время требует от нас обстоятельного разговора о том, как государства – члены ОДКБ и наша Организация в целом могут укрепить и расширить потенциал не только совместного реагирования на происходящие в мире события, но и внедрения и использования методов превентивной дипломатии, выстраивания партнерских взаимоотношений для предупреждения развития негативных и опасных для интересов государств – членов Организации тенденций в международной ситуации.
Утром 17 июля в честь 15-летия ОДКБ с участием глав МИД организации прошла церемония гашения памятного конверта. Его проект и дизайн были разработаны в Беларуси. Конверт выпущен тиражом 30 тысяч экземпляров.
Напомним, в состав ОДКБ входит 6 государств. Только за 2016-2017 годы прошло три встречи на уровне глав государств. Лидеры виделись в Ереване, Санкт-Петербурге, Бишкеке. Следующую сессию Совета коллективной безопасности ОДКБ в ноябре примет Минск.