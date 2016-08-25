«Я увидел однажды в церкви её лицо со слезами»: из-за чего плачет Хиллари Клинтон?

Майкл, позвольте о других президентах спросить. Вернее, в данной ситуации, о кандидатах в президенты.

До того, как мы включили камеру, Вы сказали, что Вы получаете открытки от Хиллари Клинтон.

Майкл Моргулис:

Раньше письма получал, сейчас только открытки.

Видимо, обиделась на что-то?

Майкл Моргулис:

Да, она, мы дружили, когда она только была жена президента Билла Клинтона. Мне Александр Григорьевич Лукашенко говорит, он, когда был на заседании Организации Объединённых Наций, он с ней начал говорить, и с Клинтон, они хотели с ним говорить. А миссис Олбрайт, она тогда была госсекретарь, она физически просто вставала между ними, говорила. Так вот, Хиллари того периода была как бы другом. Почему? В то время её обливали грязью газеты, писали, что у неё там любовники, там всё, всякую грязь. Я увидел однажды в церкви её лицо со слезами.

И я написал письмо ей, что: «Вот я знаю, что Вы сейчас там плачете, я Вам советую: две недели не читать газет, две недели не смотреть телевидение, две недели не общаться с друзьями, две недели не спать со своим мужем».

Может, они и так не спали, я не знаю. «И две недели заниматься только Челси». Челси – это имя дочки. «Только ею заниматься, никем другим». Я понимал, что моё письмо может не попасть, вообще, хоть я там советник был. Но я переслал через своего друга Марка Хэтфилда, сенатора от штата Орегон. И он ей в коридоре Белого дома дал это письмо. И, к его удивлению, она сразу его разорвала и стала читать. Прочитала и слеза у неё. Он говорит: «Что случилось?» Она говорит, что: «Единственный человек в Америке пожалел меня». Он говорит: «Представьте себе, он, этот человек – ещё и русский, из России там или из Украины, неважно. Оттуда». Она, вообще, пришла, как бы, в замешательство. И она написала мне хорошее письмо, я ей написал в ответ, вот наладилась переписка.

Когда она ушла в политику, стала вначале сенатором, потом госсекретарём, она стала очень много говорить неправды.

Ну, политика – это ж такие наркотики, которые искушают человека. Я ей написал другое письмо, как бы, сказал: «Зачем Вы всё это? Я благодарен, что Вы меня с матерью Терезой познакомили когда-то. И вот зачем Вы говорите?» И она очень, видимо, обиделась внутренне и сказала типа, что: «Мы будем побеждать, мы всё равно будем вместе». Но она обиделась.