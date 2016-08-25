«Я молюсь, чтобы она не стала президентом»: Майкл Моргулис о Хиллари Клинтон

Майкл Моргулис, почётный консул Беларуси в штате Флорида (США), богослов и политолог, автор концепции духовной дипломатии, редактор американского журнала о Беларуси в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Майкл, скажите, считается, что для Беларуси, для России в большей степени, это – не самый лучший исход президентских выборов?

Майкл Моргулис:

Я молюсь, чтобы она не стала президентом.

Дело в том, что никто здесь не знает одного внутреннего механизма. Дело в том, что в Америке живёт 45-50 миллионов человек, которых абсолютно не интересуют политические программы и, вообще, программы кандидатов в президенты.

Они просто смотрят картинку?

Майкл Моргулис:

Нет, это люди, которые получают пособия, деньги, бесплатную еду. Они привыкли жить так уже. Много негров, как у вас называют африканцев. Их не интересует.

Главное, чтобы не отобрали кормушку. А Хиллари Клинтон обещает им, что оставит всё это.

А Трамп говорит, что надо работать. Поэтому они автоматически будут за неё голосовать. Поэтому я боюсь, что всё равно они могут выбрать её. А Трамп – он бизнесмен, у него мышление, он не запачкан политикой, у него мышление другое, как у бизнесмена, как у человека, который привык зарабатывать деньги. И он будет более прагматично относиться ко всему.

Но это не очень популярно?

Майкл Моргулис:

Да. Вот мои дети, например, они считают – я и моя жена, мы будем голосовать за Трампа – а они будут голосовать за Хиллари. Они считают, что это вот – демократия.

Нас, безусловно, интересует отношение к Беларуси. Насколько верны те предположения, которые можно встретить в СМИ, что это хуже, чем Трамп. Скажем, из двух зол?

Майкл Моргулис:

Понимаете, Трамп будет относиться к Беларуси вот примерно, как прагматичные люди.

Он скажет, как я, какие у меня аргументы, я говорю: «Это – маленькая страна. Это – ворота между Востоком и Западом». В Конгрессе когда выступаю, я говорю: «Это – ворота. Что ж вы хотите забить ворота, чтоб мы не могли туда пройти? Нам же надо как-то контачить, встречаться». А он уже сказал, что: «Я, конечно, налажу отношения и с Россией, и с другими странами, которые мы потеряли». Я думаю, что в будущем и Россия, и Беларусь, и Америка будут в одной лодке. Потому что столько угроз, совсем чужих – исламский терроризм, агрессия.