Я благодарен вам за стойкую поддержку Грузии: Гиорги Маргвелашвили о визите в Беларусь

Новости Беларуси. Беларусь – Грузия: от сельского хозяйства до туризма. Готовность сотрудничать в самых разных сферах 1 марта подтвердили Президенты двух стран. Гиорги Маргвелашвили прибыл в Минск с официальным визитом. После торжественной церемонии у Дворца Независимости главы государств отправились в Каминный зал, где состоялись переговоры в формате «один на один». После общение продолжилось в расширенном составе.

Речь шла не только о торговле, но и о промышленной кооперации, инвестициях, ведении бизнеса.

Обозначен ряд новых перспективных направлений. Некоторые договоренности уже сегодня закрепили на бумаге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юлия Бешанова, СТВ:

В апреле 2015 года Александр Лукашенко посетил Тбилиси с государственным визитом. Это стало новой точкой отсчета в отношениях между Беларусью и Грузией. Именно тогда было принято решение довести совместный товарооборот до 200 миллионов долларов. И, не смотря на сложную внешнеэкономическую ситуацию, товарооборот между странами за прошлый год составил рекордные 70 миллионов.

Сегодня высокого гостя с ответным визитом Александр Лукашенко принимал во Дворце Независимости.

Уже после первого рукопожатия стало понятно: лидеры двух стран настроены не просто на конструктивный, но и дружеский диалог. Буквально считанные секунды для протокольного фото, и Президенты удалились для разговора тет-а-тет.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Те темпы роста товарооборота, которые сейчас у нас между государствами, у нас нет ни с одной страной. Этот прост очень серьезный даже на фоне Евразийского экономического союза, где у нас, к сожалению, падение. Мы чувствуем, что у нас добрые отношения и на этой основе готовы к любому сотрудничеству с Грузией, грузинском народом. Оказывать всяческую поддержку и содействие и в отдыхе, и в бизнесе, и просто в поездках, если будет такой интерес.

Журналисты отмечают: с самого момента встречи президент Грузии о чем-то рассказывает белорусскому Президенту. После признался: делился впечатлениями о Дворце Независимости. Несмотря на то, что здесь грузинский лидер впервые, шел как по давно знакомому зданию. Резиденция не раз становилась ареной для важных международных переговоров, а потому, подчеркнул гость, успела стать частью большой мировой политики.

Сегодняшняя встреча президентов – логическое продолжение разговора, который лидеры двух стран начали два года назад.

Гиорги Маргвелашвили, президент Грузии:

Мы восхищены теми достижениями, которые мы у вас наблюдаем. И в сельском хозяйстве, и в высоких технологиях, и в развитии инфраструктуры. Мы очень заинтересованы посмотреть на этот опыт и развить сотрудничество по этим направлениям.

После общения тет-а-тет, а Президенты общались больше трех часов, диалог продолжился уже в расширенном формате. Говорить действительно есть о чем. Взаимный интерес в сельском хозяйстве и строительстве, большой культурный и гуманитарный потенциал. С момента первой встречи двух лидеров отношения между странами успели не только «прорасти», но и дать плоды. Сегодня Грузия в топе ведущих белорусских импортеров.

Товарооборот – рекордные 73 миллиона долларов.

Прорыв становится очевидным, если учесть, что еще 10 лет назад эта цифра едва дотягивала до 20.

Распробовали в Закавказье белорусские продукты: муку, колбасы, сыр, сливочное масло и, конечно, картофель.

Михаил Русый, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Мы наработали совместно с Минпромом картофелеуборочный комбайн, который приспособлен к работе в грузинских условиях. Он в 2016 году прошел в испытания, и в 2017, я думаю, в августе, эти комбайны начнут работать на полях Грузии. Аналогично как и зерноуборочный комбайн.

Уже в присутствии делегаций Президенты рассказывали: диалог получился действительно откровенным. В интересах обеих стран не только экспортные и импортные поставки, но и создание совместных местных предприятий.

Александр Лукашенко:

Экономики двух стран дополняют друг друга, что дает преимущества во взаимном наполнении наших рынков. В этом плане обоюдный интерес представляют поставки белорусской техники, создание совместных производств и центров сервисного облуживания.

Беларусь вложила немало средств в создание эффективной модели сельхозпроизводства, адаптированной к современным реалиям и потребностям мирового рынка.

Наши ученые, специалисты и практики могут поделиться накопленными знаниями, оказать грузинским коллегам реальную помощь в развитии аграрного сектора. Работа по перечисленным направлениям уже ведется. Но если мы хотим и дальше развивать наше сотрудничество, следует уделить внимание новым инициативам.

Гиорги Маргвелашвили:

У нас 50% населения живет на селе. Часть сельского хозяйства в грузинской экономике – 9%. Это очень малый процент. Плюс еще Грузия завозит очень много сельскохозяйственных продуктов. Хочу вам выразить восхищение теми реформами, которые вы провели по этому направлению и заинтересованность в том, чтобы реально перенять ваш опыт.

Отношения между странами после визита в Грузию Александра Лукашенко «встали на новые рельсы». И в прямом, и переносном смысле. В 2016 году в Грузию были поставлены поезда «Штадлер». В нашей стране работает порядка 25 предприятий с участием грузинского капитала.

Александр Лукашенко:

Важным направлением взаимодействия является промышленная кооперация. Мы продолжаем работу над проектом сборки в Грузии белорусских тракторов малой мощности. Его реализации позволит обеспечить фермеров качественными, доступными по цене средствами механизации.

В развитии промышленной кооперации рассчитываем на поддержку руководства Грузии при размещении госзаказов на совместно изготовленную продукцию. Со своей стороны мы будем способствовать увеличению локализации выпускаемой техники.

Много взаимовыгодных точек соприкосновения можно найти в сфере городского хозяйства, развития общественного транспорта, коммунальных услуг.

Экономика идет рука об руку с политикой. Буквально несколько дней назад, в конце февраля, Евросоюз утвердил безвизовый режим для Грузии. Новые реалии диктуют несколько другие правила игры.

Теперь для Беларуси важно не допустить на внутренний рынок неконтролируемый поток товаров из Евросоюза.

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:

Это должно подстегивать нас к тому, чтобы мы работали над качеством, над конкурентоспособностью нашей продукции. Я убежден, что мы сможем получить больше дивидендов в этом плане, нежели минусов. Главное в этой ситуации – не выдумывать какие-то эфемерные опасности для экономики нашей страны и наших партнеров по Евразийскому экономическому союзу, а реально смотреть на ситуацию.

День переговоров выдался насыщенным на события и договоренности. По результатам диалога подписано несколько документов. В приоритете – торгово-экономическое сотрудничество.

Здесь задача в ближайшее время выйти на намеченные 200 миллионов товарооборота.

За несколько часов лидеры успели обсудить большой круг вопросов: от экономики до взаимодействия на международных площадках. За время общения Президенты подтвердили обоюдное стремление к интенсивному всестороннему диалогу.

Александр Лукашенко:

На переговорах с президентом мы отметили, что потенциал наших государств задействован не в полной мере. Обсудили новые направления сотрудничества. Мы намерены и в дальнейшем активно работать с родной и дружественной нам Грузией.

Для наших братьев-грузин я хочу сказать: вы никогда не были для нас чужими.

Все, что мы можем делать, – к вашим услугам. Весь наш опыт. Может, мы что-то больше сохранили, больше нам удалось. Технологии, готовые товары, открытие производства в Грузии – по любым направлениям, будь то село, промышленность, сфера услуг – все, что мы можем, мы всегда сделаем для наших братьев, которые сегодня живут в Грузии, для грузинского народа.

Гиорги Маргвелашвили:

Мне отрадно, что Беларусь и в будущем будет углублять взаимоотношения с Грузией и использовать весь тот потенциал, который существует между нашими народами, чтобы обеспечить рост благосостояния. Я благодарен вам за теплый прием и за стойкую поддержку Грузии. Я уверен, что наши двусторонние отношения будут укрепляться и в будущем.

Президенты не отступили и еще от одной традиции – на алее почетных гостей возле Дворца Независимости стало больше на одну ель. Александр Лукашенко и Гиорги Маргвелашвили в знак дружбы между странами посадили вечнозеленое дерево. В момент церемонии в Минске пошел дождь, судя по народным приметам – хороший знак. Так же, капля за каплей, отношения между двумя странами наполняются новыми взаимовыгодными проектами.

В знак дружбы лидеры Беларуси и Грузии обменялись памятными подарками.

Кроме очевидных для обеих стран бонусов от тесных экономических отношений есть то, что сближает Синеокую и «край вечной» весны гораздо крепче финансовых потоков. Общие уроки истории.

Около 14 тысяч грузин отдали жизнь в боях за освобождение Беларуси.

После возложения цветов в программе визита посещение музея Великой Отечественной войны. Так что у современного взаимовыгодного сотрудничества есть и надежный фундамент человеческой памяти.

Фото: официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь.