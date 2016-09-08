Высокая конкуренция и много выдвиженцев от партий: Слобода об особенностях выборов-2016 в Беларуси

Руководитель штаба миссии наблюдателей от СНГ на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания шестого созыва Евгений Слобода в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым

Нынешние выборы – что бы Вы выделили? Есть ли какая-то особенность? И, знаете, не всё бывает так гладко. Вот Вы сейчас видите какие-то, скажем, не то, что недостатки, но огрехи? Всё-таки, Вы же – наблюдатель, должны подмечать всё.

Евгений Слобода:

Особенности какие: во-первых, я скажу, что, на мой взгляд, и на взгляд наших долгосрочных наблюдателей, это, в первую очередь, достаточно высокая конкуренция на выборах.

Как бы там ни было, на сегодняшний день осталось 488 человек – кандидатов в депутаты.

А подали на регистрацию 630 человек. А вторая особенность – что очень много выдвигалось от политических партий, не путём самовыдвижения и не от трудовых коллективов. То есть, представлен был весь политический спектр Республики Беларусь. Ещё одна особенность, я хотел бы сказать, то, что обсуждение кандидатов в депутаты, которые проходили регистрацию в окружных комиссиях, велось очень скрупулёзно и подробно. Заседания окружных комиссий проходили с 9 утра до 18.00, с перерывом.

Во время обсуждения кандидатур как-то рассматривались, скажем, не только биографии, но и личностные качества?

Евгений Слобода:

В первую очередь, конечно, обсуждались деловые, профессиональные качества. На личности, как бы, не переходили.

Смотрели его автобиографию, какой опыт работы он имеет, где работает, был ли раньше в составе участковых комиссий, участвовал ли в качестве наблюдателя. То есть, имел ли хоть маломальский опыт работы в подобных структурах.