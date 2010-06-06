Выгоды создания Таможенного союза и трудности его заключения

Одними из первых выгоду от Таможенного союза должны почувствовать автоперевозчики. Перенос всех видов контроля на внешнюю границу для водителей означает существенное упрощение пути.

Александр Климович, водитель:

Весь наплыв на Москву, Россию идет в воскресенье. И вот в это время скапливается большой поток машин и собираются очереди. В основном из-за весового контроля на российской границе. Мы его проходим в Бресте, а потом проходим опять на российской границе.



Александр Климович почти тридцать лет колесит по шоссе и автобанам. За это время проехал почти два миллиона километров. Наверное, если бы не очереди на границах, то эта цифра была бы наполовину больше.



Александр Климович, водитель:

Мы к этому привыкли, всю жизнь так работаем, но если границу уберут будет проще. Просто получается, что контроль Польша-Беларусь проходим, и точно такой же контроль получается на российской границе. Мы считаем, что если уберется, то мы сократим много времени и грузы будут доставляться быстрее.



На высшем уровне видно и много других достоинств Таможенного союза. Например, прирост ВВП каждой из стран-участниц на 15% в ближайшие 5 лет. Такие цифры озвучили в ноябре прошлого года, когда в Минске подписывали исторические документы о формировании союза.



В декабре 2009 в Казахстане руководители трех стран уже обсуждали следующий шаг — Единое экономическое пространство. Однако воплотить в жизнь договоренности оказалось не так легко. Визит российского вице-премьера в Минск на неделе как раз и был вызван необходимостью найти способ, как двигать интеграцию дальше. Ожидая протокольную часть встречи с президентом, Игорь Шувалов сделался неожиданно красноречивым.



Игорь Шувалов, первый заместитель председателя правительства Российской Федерации:

Я объездил все страны СНГ, у нас есть вот эта тройка — и в рамках тройки у нас появилось большое количество рабочих контактов. Когда люди, начальники департаментов знакомы, зам.министры — вот это между нами есть. Во многих других государствах СНГ – нет. Высшие контакты есть, а рабочих контактов нет никаких.



Уже на переговорах Александр Лукашенко напомнил, что Беларусь всегда была сторонником интеграции. И отказываться от имиджа самой интернациональной страны на постсоветском пространстве мы не будем. Что касается Таможенного союза, то строить его необходимо по классической схеме, которая соответствует общепринятым мировым нормам.



Александр Лукашенко:

Мы хотели бы, чтобы все было прилично и чтобы любые наши отношения были основаны на равноправии и уважении. Если мы такое будем видеть, то пойдем на любые компромиссы, любые уступки, которые, может быть, на какой-то промежуток времени будут трудноваты и чувствительны для нас. Но если даже нам где-то будет выгодно, но мы увидим притеснение наших интересов и неуважение как к государству, так и нашему народу, то мы на это, конечно, не пойдем.



Без таможенного союза с Беларусью ничего не случится. Высокотехнологичная страна в центре Европы не пропадет. Александр Лукашенко пообещал Игорю Шувалову, что в переговорах с Россией наша страна не будет использовать никаких своих преимущств.



Александр Лукашенко:

Я знаю, то, что вы сегодня скажете - это фактически позиция, которая завтра может реализовываться в России. А я могу сегодня принять решения, которые с завтрашнего дня могут быть реализованы в Беларуси. Мы можем договориться уже здесь о каких-то проблемных вопросах, которые сегодня чувствительны для Беларуси, России и Казахстана. Очень хотелось бы, чтобы вы открыто и честно рассказать о происходящих сегодня процессах.



Игорь Шувалов в Минск приехал по прямым поручениям президента Медведева и премьер-министра Путина. По выражению лица российского вице-премьера было сложно угадать, какую именно позицию Москва заняла по отношению к Таможенному союзу. В Кремле прекрасно осведомлены о выгоде такого объединения, однако пока не понятно, готовы ли там идти на компромиссы.



Игорь Шувалов, первый заместитель председателя правительства Российской Федерации:

Таможенный союз в составе России, Казахстана и Беларуси представляет очень интересное образование. В Беларуси очень много высокотехнологичных отраслей. И соединение всех преимуществ трех государств позволит белорусским товарам на единой таможенной территории конкурировать. Ваша продукция может получать преимущество, мы поддерживаем это.



Переговоры Александра Лукашенко и Игоря Шувалова прошли за закрытыми дверями. Результат встречи пока не известен, однако можно с уверенностью утверждать, что белорусская сторона от своей принципиальной позиции не откажется.



Андрей Савиных, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Республики Беларусь:

Мы убеждены, что трехсторонний трек должен динамично развиваться. В настоящее время мы работаем над урегулированием имеющихся разногласий по изъятиям и ограничениям из Таможенного кодекса, которые еще остаются между партнерами. Мы считаем эти разногласия, а прежде всего изъятия, серьезно выхолащивающими суть и практическую ценность этого объединения.



Напомню, что Таможенная тройка чуть не превратилась в двойку. 28 мая в Санкт-Петербурге премьер-министры России и Казахстана в обход белорусской стороны анонсировали появление таможенного дуэта. Причем официальный Минск так и не получил никаких документальных разъяснений по этому поводу. Эксперты сходятся во мнении, что Астана и Москва вряд ли на самом деле начнут строить союз Двух.



Сергей Кизима, заведующий кафедрой международных отношений Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

Какой смысл этого таможенного союза? Смысл следующий, чтоб между двумя гигантскими экономиками – Европейского союза и Китая – был единый таможенный союз, который будет выигрывать как от взаимодействия с ЕС, так и с КНР. Ежели РБ не входит в ТС, то весь смысл такого объединения теряется, потому что Казахстан и Россия не имеют выхода на ЕС.



Разногласия, которые в принципе не такое уж и редкое явление на всяких сложных международных переговорах, поспешили списать на Беларусь. Отсутствие белорусского премьер-министра на встрече в Санкт-Петербурге было воспринято и вовсе как нежелание объединять таможни.



Александр Филиппов, политолог Информационно-аналитического центра при Администрации Президента Республики Беларусь:

В случае, если не будет ущемления суверенитета РБ, ее объективных интересов, то мы готовы, вы знаете, нам уже есть чем похвастаться – это и Союзным государством, и согласованием большей части таможенных тарифов – 95% – поэтому в принципе Беларусь не может считать себя каким-то тормозом в интеграционных процессах – а наоборот мы являемся во многом и локомотивом.



Владимир Улахович, политолог:

Когда слышишь комментарии, что Беларусь — тормоз, то это вызывает только улыбку, потому что никто не может подвергать сомнению сегодня ту политику, которой всегда придерживалась Беларусь – стремление к реальной и очень глубокой и серьезной интеграции. Это та линия, которая давно сложилась в Беларуси и которая будет оставаться.



Вопрос, который вызывает основные споры Беларуси и России — это экспортные пошлины на нефть. Их сохранение противоречит международному определению Таможенного союза, по которому не менее 90% внешнеторгового оборота его участников должны осуществляться беспошлинно. А ведь на углеводороды приходится до трети товарооборота между нашими странами. Кроме того, Казахстану Россия продает нефть без всяких пошлин. Все это делает претензии Беларуси вполне обоснованными.



Георгий Гриц, заведующий кафедрой Института бизнеса и менеджмента технологий БГУ:

В основе есть и конфликт интересов в формате собственности. Все-таки белоруские НПЗ являются лакомым кусочком для нефтедобывающих российских компаний. Сегодня нефтепереработка формирует 30% бюджета. Более того, этот рынок конкурнтноспособен и платежеспособен для белорусских производителей. Потому что это -- Евросоюз. Сегодня именно выпадание этих доходов – мировой банк оценивает в 2 миллиарда – выпадание на текущий год, он очень болезнен для РБ. Я думаю, что позиция такая жесткая – она обоснована и вызвана, к сожалению, реалиями.



Сергей Кизима, заведующий кафедрой международных отношений Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

Противоречия, которые возникли, они очень простые – мы все возможные преимущества в Таможенном союзе для России готовы предоставить, никаких ограничений – военное, культурное, экономическое сотрудничество – взаимный доступ товаров, все что Россия хочет, Беларусь ей предоставляет. Россия говорит – спасибо, мы это возьмем, но с нашей стороны вы будете получать сырье – ту же самую нефть – с экспортными пошлинами.



Затягивание переговоров по Таможенному союзу негативно сказывается на каждом из участников объединения. Ведь такая неясность затрудняет заключение долгосрочных контрактов. Кроме того, инвесторы из третьих стран вынуждены довольно сдержанно вести себя в таких условиях. А то и вовсе подыскивать себе другие рынки. В то время как полноформатный запуск Тройки обещает партнерам увеличение деловой активности.



Владимир Улахович, политолог:

Для Беларуси всегда очень важно иметь протекционизм на больших рынках, потому что мы экспортноориентированная экономика. Малоизвестный факт, Беларусь – это страна с очень высоким индексом экспортной экономики – такой индекс есть только в Бельгии в Европе. Поэтому конечно присоединение к большим рынкам, Таможенным союзам будет интересно и полезно нам.



Кстати, не стоит забывать, что наши три страны уже имеют опыт работы в Таможенном союзе. Имеется в виду СССР. У директора минской транспортной компании Вячеслава Ложечника в подчинении — полсотни экипажей грузовых автомобилей. Сегодня несколько из них отправляются в Москву — с товарами из Европы. Вячеслав Петрович былые времена сейчас вспоминает с некоторой ностальгией, смешанной с надеждой.



Вячеслав Ложечник, генеральный директор транспортной компании:

Я из тех людей, которые начинали свою работу в Совтрансавто еще во время СССР. В то время производительность подвижного состава — если положить на кон оборачиваемость — то была процентов на 80 выше, чем сейчас — из-за того что процедура была упрощена до предела. Вот этот союз каким-то образом аналог той системы, которая объединяет, сплачивает страны и когда транспорт пойдет — мы так надеемся — беспрепятственно по территории Таможенного союза.



Договоренности о создании Таможенного союза нельзя назвать поспешными. Первые шаги к подобному объединению Беларусь и Россия сделали еще в 1995 году, когда заключили начальные соглашения в этой сфере. Уже первого июля 2010 станет понятно — есть ли будущее у интеграционных процессов на постсоветском пространстве.