Выборы Президента Беларуси-2015: досрочно проголосовали Александр Якобсон и Жанна Бирич

Новости Беларуси. 8 октября на одном из избирательных участков столицы досрочно проголосовал помощник Президента – главный инспектор по городу Минску Александр Якобсон.

Александр Якобсон, помощник Президент Республики Беларусь – главный инспектор по Минску:

Сегодня это большой праздник – голосование. Поэтому гражданский долг – это святое, это культура, в общем-то, гражданская. Свой голос отдал за нашу Беларусь. Крепкую, славную, которая, я убежден, будет развиваться и укрепляться.

После рабочего дня на свой избирательный участок заглянула и заместитель председателя Мингорисполкома Жанна Бирич.

Жанна Бирич, заместитель председателя Мингорисполкома:

Есть служебные обязанности, которые мне, соответственно, придется что-то делать в выходные (и служебные, и домашние обязанности), поэтому я свой выбор сделал, и сделала заранее. Поэтому сегодня после рабочего дня решила прийти и проголосовать досрочно.

За первых два дня досрочного голосования в Минске уже исполнил свой гражданский долг каждый десятый избиратель.

Проголосовать досрочно можно до 10 октября включительно. Участки работают с 10 до 14 и с 16 до 19 часов вечера. При себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность.

Основной день голосования на выборах Президента Республики Беларусь – 11 октября. Всего в избирательные списки города включены почти 1 миллион 300 тысяч человек, организовано 717 участков для голосования, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.