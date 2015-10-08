Выборы Президента Беларуси-2015: на досрочное голосование идут министры, артисты и целые семьи

Новости Беларуси. В Беларуси продолжается досрочное голосование на выборах Президента. 8 октября третий день. За два предыдущих почти 11% внесенных в списки избирателей уже использовали право сделать выбор досрочно.

Даже на своем участке для голосования он непростой избиратель. 8 октября сюда секретарь ЦИК Николай Лозовик пришел проголосовать досрочно. И даже успел задать далеко не один вопрос: есть ли материалы для слабовидящих, сколько человек уже проголосовало и как складываются отношения территориальной комиссии с наблюдателями.

Николай Лозовик, секретарь Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Эта избирательная кампания более информативно насыщенная. И это мобилизует избирателей, они более активно участвуют в голосовании. Наверное, поэтому более активно идут на избирательные участки.

Плотный рабочий график и даже график спортивный. Проголосовать досрочно 8 октября пришел и министр спорта и туризма. Александр Шамко признается: в выходные пройдет ряд важных встреч с международными гостями.

Александр Шамко, министр спорта и туризма Республики Беларусь:

Хорошее праздничное настроение. В последние годы очень многое сделано для того, чтобы спорт действительно развивался, развивалась физическая культура. Но самое главное, что еще много чего предстоит сделать.

По ступенькам не театра, а здания, где размещается ее избирательный участок, сегодня поднимается и народная артистка Беларуси Светлана Окружная. Несмотря на гастрольные и творческие планы, время для голосования нашла. Досрочно.

Светлана Окружная, народная артистка Беларуси:

Я всегда стараюсь голосовать пораньше, я считаю это своим гражданским долгом. Я голосую за искусство, за бесплатное здравоохранение, за бесплатное образование.

Только за два дня досрочного голосования на избирательные участки пришли около 11% белорусов. Таковы данные ЦИК. Высокую явку ожидают и в основной день голосования.

Уже 8 октября на участки приходят целыми семьями. Всем составом голосует и семья Чурсиных. У супругов – 4 родных малыша, двое приемных и один усыновленный.

Кстати, 11 октября составят картину социологическую. В Молодежной лаборатории социологических исследований уже последние приготовления. И в штабе, и регионах. Белорусский комитет молодежных организаций – один из трех, кто в день выборов проведет эксит-полл: опросит белорусов на выходе с избирательных участков. В центре внимания только этой организации – 308 участков для голосования. Сельских и городских. А вот работать на каждом будет до пяти интервьюеров. Всего – более тысячи человек. В планах опросить не менее 50 тысяч респондентов.

Юрий Черняк, руководитель молодежной лаборатории социологических исследований РСОО «Белорусский комитет молодежных организаций», кандидат социологических наук:

Были проведены инструктажи, тренинги. Помимо этого наша лаборатория имеет вполне себе устойчивую опросную сеть. И те люди, с которыми мы работаем, это опытные интервьюеры, опытные сотрудники.

11 октября эксит-поллы проведет еще австрийский Институт сравнительных социальных исследований «Евразийский барометр». Возле избирательных участков работать будут и более 100 опытных интервьюеров от Института социологии Национальной академии наук. С 8 утра до 8 вечера. По технологии вопросы будут задавать каждому пятому избирателю на селе и каждому десятому в городе. Итоги планируют озвучить уже после 8 вечера.

Игорь Котляров, директор Института социологии Национальной академии наук Беларуси, доктор социологических наук:

Мы уверены, что проведем эту работу на хорошем уровне, справимся с этим сложным делом. Такие же исследования проводятся в других странах. То есть одна и та же технология, и по такой же технологии мы будем проводить тоже.

А тем временем мониторингом за выборами заниматься будут около 37 тысяч национальных наблюдателей. В Беларусь прибывают и международные эксперты.

ЦИК аккредитовал более 900 человек: от БДИПЧ ОБСЕ, избирательных органов иностранных государств, СНГ, дипкорпуса, Шанхайской организации сотрудничества.

Приедут и независимые эксперты. Уже сегодня к мониторингу за выборами подготовились наблюдатели, аккредитованные от дипкорпуса.

Али Осам Абед Али, наблюдатель за выборами Президента Республики Беларусь, консул посольства Республики Ирак в Республике Беларусь:

Мы будем наблюдать, как проходят выборы по всем мировым стандартам и стандартам ООН. Можем обратить внимание на ящики для голосования, на место, где оно проходит, на то, какие условия созданы. Наше посольство уже принимало участие в мониторинге за выборами несколько лет назад. Тогда участвовал представитель от нашего посольства и он сказал, что выборы были прозрачными и проходили в соответствии с мировыми стандартами.

Выборы Президента Республики Беларусь пройдут уже 11 октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.