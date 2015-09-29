Александр Лукашенко с трибуны ООН рассказал, каким из Беларуси видят мир будущего

Главное мировое событие - Генассамблея ООН. В первый день общеполитической дискуссии свою позицию озвучили почти два десятка глав государств, среди них и Президент Беларуси. Выступая с международной трибуны Александр Лукашенко отметил, что мир сегодня не стал более стабильным и предсказуемым, а система международной безопасности переживает серьезный кризис.

Александр Лукашенко:

Потеря взаимного доверия между глобальными игроками, отсутствие готовности к компромиссам, возврат к элементам блокового противостояния, по сути, поставили мир на грань новой войны.

Не прекращаются попытки навязать определенную модель развития другим государствам. К чему это приводит?

В результате внешнего вмешательства, экспорта "цветных" революций и искусственной смены режимов стабильные прежде всего страны погрузились в хаос и анархию. Это все прикрывается демократией.

Вместо обещанной демократии и процветания люди в этих странах переживают ужасные страдания и вынуждены спасаться бегством. Толпы мигрантов штурмуют сегодня Европу. И это тоже стало острой международной проблемой.

Сегодня мы все в большей степени зависим друг от друга. Действия одного государства напрямую затрагивают интересы многих других. Неуязвимых стран больше не существует.

Мы должны честно признать - сейчас нет эффективной системы сдержек и противовесов. Державы, претендующие на мировое лидерство, к сожалению, не могут избежать соблазна задействовать силу и экономический шантаж для обеспечения своих собственных интересов. Мир опасно близко подошел к фактическому отказу от закрепленных в Уставе ООН принципов международного права.

Поэтому глубоко убежден, что в Организации крайне необходима новая широкая дискуссия о принципах будущего сосуществования государств и народов. Об этом я уже говорил, но хочу еще раз подчеркнуть: Организация не должна превращаться в место для взаимных обвинений и конфронтации государств.

Глобальные экономические угрозы – еще одна опасность для стабильности мира. Валютные войны, санкции, недобросовестная конкуренция обостряют мировой кризис, - уверен белорусский лидер. Выход из тупика один – всестороннее взаимодействие экономик.

Александр Лукашенко:

Только общими усилиями мы сможем вывести новую формулу всеобщего взаимовыгодного сотрудничества. Белорусская сторона предлагает, чтобы его основой стала идея интеграции интеграций как наиболее актуальная тенденция современного мира. Посмотрите, сколько новых интеграционных объединений появилось за последние годы.

И сегодня мы ведем речь о перспективах взаимодействия Европейского и Евразийского экономического союзов, масштабном проекте Великого шелкового пути, создании Транстихоокеанского партнерства и Трансатлантической зоны свободной торговли и десятков других.

Если нам удастся избежать ненужного и опасного противоборства интеграционных моделей, добиться их совместимости, взаимодополняемости, то в идеале мы способны создать всемирную интеграционную структуру, которая бы охватывала всю нашу планету, прочно соединяла различные регионы и целые континенты. В такой парадигме могли бы мирно сосуществовать различные нации и государства, объединенные общей целью прогресса и процветания.

Ценность интеграционного процесса - в его демократичности. Он в известном смысле уравнивает шансы всех участников, дает возможность небольшим и средним государствам раскрыться.

Главное условие интеграции - взаимная выгода. Стремление же получить сиюминутные односторонние преимущества - вот в чем корень зла.

Нужно осознать ответственность перед будущим, думать о том, что мы оставим после себя.

С международной трибуны Александр Лукашенко говорит и о мировом социальном кризисе. Традиционные устои человеческого общества в ряде стран подвергаются серьезному испытанию на прочность.

Александр Лукашенко:

На протяжении последних двух десятилетий мы целенаправленно строили суверенное государство с социально ориентированной экономикой. Уделяли и продолжаем уделять самое пристальное внимание укреплению семьи и самореализации молодежи.

Скажу честно: нас очень волнуют происходящие в ряде стран процессы разрушения традиционной семьи.

Особенно не нравится, когда нам предлагают признать определенные отступления от норм морали и разные социальные "новации" в качестве естественных. Не хочу углубляться в эту проблему. Боюсь увязнуть, и потом подвергнуться излишней критике, но так и хочется при этом спросить: детей-то кто рожать будет? Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы наши внуки, правнуки и их потомки сохранили принятые народом нравственные ценности, добрые традиции духовности и культуры.

С полной уверенностью могу заверить всех, что анархии, беспределу и насилию никогда не будет места на белорусской земле - ни под какими лозунгами, в том числе демократии.

Мы достаточно сильны и уверены в себе, чтобы не допустить их прихода к нам извне!

Стабильная Беларусь по-прежнему будет оставаться донором региональной и международной безопасности.

Александр Лукашенко много говорит о сильном государстве и укреплении системы международного права. Это важнейший приоритет нашей внешней политики. Только союз сильных и эффективных государств может адекватно противостоять современным вызовам и угрозам, - убежден белорусский лидер. И здесь, несомненно важна роль ООН: организация должна идти в ногу со временем.

Александр Лукашенко:

В завершение своего выступления приведу цитату великого человека - Нельсона Манделы. Этот несломленный борец за справедливость в мире, обращаясь к современникам, сказал: "Иногда на поколение выпадает участь стать великим. Вы можете стать этим поколением". Очень надеюсь, что такая участь выпадет именно нашему поколению. Я верю, что мы найдем в себе силы и здравый смысл сделать все, чтобы изменить мир к лучшему. Иного не дано.

В течение недели высокого представительства на Генассамблее ООН до 3 октября с этой международной трибуны выступит более 140 глав государств. Это наибольшее количество лидеров за всю историю организации.