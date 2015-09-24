Выборы-2015: 24 сентября прошли специальные тренинги для членов избирательных комиссий

Новости Беларуси. Избирательная кампания в Беларуси выходит на финишную прямую. Сейчас в разгаре период агитации кандидатов в Президенты. Готовятся к главному политическому событию года и избиркомы. В нескольких городах республики сегодня, 24 сентября, прошли специальные тренинги для членов избирательных комиссий, чтобы в период электоральной активности все работало как часы.

В райцентре Славгород, что на Могилевщине, генеральная репетиция важного политического события в стране. Хоть для Аллы Чубаковой предстоящие выборы далеко не первые и, казалось бы, опыта предостаточно, однако председатель участковой избирательной комиссии агрогородка Свенск уверена: повторение лишним не будет.

Алла Чубакова, председатель Свенской участковой избирательной комиссии Славгородского района Могилевской области:

Это проводится для того, чтобы в день выборов (политическое важное событие в нашем государстве) не было никаких сбоев в проведении выборов, чтобы все было проведено в соответствии с Избирательным кодексом. И члены участковых комиссий досконально провели законные выборы.

В зале Славгородского Дома культуры собрались представители избирательных комиссий всех 16-ти участков для голосования района. На тренинге получилось обыграть различные ситуации, которые могут возникнуть во время выборов. Как опечатать урну? Где должны находиться наблюдатели? И многое другое.

Людмила Магер, председатель Калининского участка для голосования:

Побыв на этом тренинге, теперь перед таким важным и значимым событием в нашей жизни мы будем во всеоружии, думаю, что мы выборы проведем достойно.

А на улицах Беларуси продолжают активно агитировать. «Дорожная карта» кандидата в Президенты Сергея Гайдукевича с каждым днем расширяет свою географию. Помощники лидера либерал-демократов на пикете в Гродно раздавали листовки и несли идеи в массы под звуки музыки.

Александр Толстой, доверенное лицо кандидата в Президенты Республики Беларусь Сергея Гайдукевича:

Стараемся посредством пикетов. Почему? Потому что все-таки это общение с живыми людьми. У многих возникают вопросы. Члены инициативной группы, соответственно, оперативно на них отвечают, дают полностью информацию о нашем кандидате в Президенты.

Первое заседание в качестве главы предвыборного штаба кандидата в Президенты Александра Лукашенко провела Марианна Щеткина. Министр труда и соцзащиты ушла в отпуск для участия в избирательной кампании в этом статусе. На повестке дня — подготовка агитационной продукции и организация дальнейших мероприятий. На этом совещании обсудили и действия доверенных лиц Александра Лукашенко и график встреч с избирателями.

Марианна Щеткина, глава предвыборного штаба кандидата в Президенты Республики Беларусь Александра Лукашенко:

Сегодня моя задача в том, чтобы создать организацию и координацию, прежде всего, работы доверенных лиц, общественных объединений, потому что люди, которые в нерабочее время осуществляют агитацию — это наши доверенные лица. Естественно, мы обмениваемся информацией. Наша цель сегодня — охватить как можно больше людей.

В предвыборном штабе Николая Улаховича сегодня состоялась очередная встреча кандидата в Президенты и его доверенных лиц. Вопросов много, и ни один не прошёл мимо верховного атамана белорусского казачества. Начиная от телевизора, который нужно найти для предвыборного штаба, чтобы следить за ходом голосования 11 октября, до дальнейшей стратегии в агитационной кампании. Последняя, кстати, уже не будет прежней – сам кандидат решил, что «казачий колорит» больше не уместен и с избирателями нужно встречаться в пиджаке и галстуке.

Николай Улахович, кандидат в Президенты Республики Беларусь:

Я от этого отошел. Мне меньше всего хотелось бы к народу выйти в форме, с шашкой и с точки зрения атамана учить людей, как им жить. Я человек, который может руководить экономикой страны в первую очередь. А за этими концертами, этой формой, этой мишурой заслоняется идея того, что пришел нормальный человек предлагать нормальные вещи.

Насколько претенденты на главный пост в государстве эффективно использовали период агитации, станет известно 11 октября, когда в стране состоятся выборы Президента Республики Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.