Всех работников деревообрабатывающих предприятий Беларуси, где идет модернизация, переведут на контракт

Новости Беларуси. Всех работников деревообрабатывающих предприятий страны, где идет модернизация, переведут на контракт. Досрочное расторжение допускается только с согласия нанимателя. Это предусмотрено декретом, который глава государства подписал 7 декабря, и направлен на повышение эффективности использования мер господдержки в ходе реализации инвестпроектов.

При этом сотрудникам дополнительно к зарплате полагаются ежемесячные выплаты, размер которых будет продиктован финансовыми возможностями предприятия.

Предусмотрена также административная ответственность за нарушение подрядчиком сроков инвестпроектов. Штраф для юридического лица – от 50 до 500 базовых величин. Одна базовая сейчас – 100 тысяч рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Татьяна Чухлей, заместитель начальника управления Комитета государственного контроля Республики Беларусь:

На сегодняшний день на предприятиях деревообрабатывающей промышленности существуют определенные проблемы, связанные с оттоком, недостатком высококвалифицированных кадров. Эта проблема особенно чувствительна для предприятия становится в тот период, когда предприятие проводит модернизацию. Соответственно, Декрет предусматривает меры, направленные на то, чтобы заинтересовать работников предприятий деревообрабатывающей отрасли оставаться работать на этих предприятиях на период их модернизации.

Сергей Солодовников, заведующий кафедров «Экономика и право» БНТУ, доктор экономических наук:

Решение экономическое. С одной стороны, предоставляются дополнительные льготы, в формы выплат, причем планируется, что они будут достаточно серьезными выплатами, с другой стороны, надо кадры задержать, кадры закрепить и именно те кадры, с которыми уже заключен контракт.