После телеобращения к нации президента Мурси в Каире была сожжена штаб-квартира «Братьев-мусульман»

Новости Египта. Еще одну огненную, в прямом смысле, ночь пережил Египет. В Каире сразу после телеобращения президента Мухаммеда Мурси к нации противостояние между его сторонниками и противниками усилилось. Глава государства обрушился с критикой на оппозицию. Осудил трагические события последних дней, жертвами которых стали уже 6 человек. Около 700 получили ранения. В ответ противники Мурси сожгли штаб-квартиру партии «Братьев-мусульман». Еще два представительства разгромили.

Стычки со сторонниками президента проходили всю ночь. В основном у резиденции. В ход шли не только камни, палки и бутылки с зажигательной смесью, но и оружие. На улицах столицы была слышна стрельба, есть пострадавшие. Демонстрантов от резиденции президента оттесняли военные на танках и бронетранспортерах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.