«Вопросы безопасности уже не стучатся в дверь – они уже в дом ворвались наш»: о чем говорили руководители стран СНГ в Сочи

В Сочи частенько происходит интересное. В этот раз – политический форум, сдобреный пряным закулисьем. Президенты постсоветских стран приехали на саммит СНГ и на встречу глав государств ЕврАзЭс. Кроме официальной части, поводом для пересудов стали: как трогательно Путин прижимал к груди «волкодава» – щенка подарил президент Туркмении по случаю Дня рождения; жовто-блакитный стяг – на флагштоке саммита, несмотря на отсутствие президента или даже посла Украины; не прибыл глава Кыргызстана – там грядут президентские выборы, и, вроде бы, кто-то из-за границы (из ближнего соседства) влияет на их исход... ; и, конечно, выступление Александра Лукашенко, взбодрившее президентский собор – пора приводить в чувства некоторые структуры, чтоб не было хорошей мины при плохой игре…

В это трудно поверить, но до середины XIX века Сочи был местом ссылки из-за своего отвратительного климата: здесь было огромное количество болот и полчища малярийных комаров. Ученым удалось справиться с этой проблемой.

Символическое место для встреч руководителей стран СНГ. Они точно так же на обломках Советского Союза создали Содружество Независимых Государств, которое спустя 26 лет демонстрирует свою жизнестойкость.

Кстати, местные жители уверяют: в сезон население города увеличивается в 7 раз. Свою лепту в эту цифру внесли и многочисленные делегации. Интерес к саммитам – огромный.

Международный пресс-центр. Больше напоминает пчелиный улей – более 200 журналистов следят не просто за каждым словом – жестом и взглядом участников переговоров.

В разговорах на таком уровне мелочей не бывает. Важно всё – как долго длилось рукопожатие, кто с кем встал рядом для общего фото.

Именно из таких нюансов и можно делать выводы о тональности диалога. Многие подробности разговора президентов так и остаются за «закрытыми дверями». Владимир Путин встречает гостей в фойе. С каждым здоровается лично. А вот и первая подробность: Александр Лукашенко на церемонии фотографирования о чем-то разговаривает с российским лидером.

Кстати, об общей фотографии. Она, как ничто другое, отражает нынешнее положение дел в Содружестве. В центре – «большая тройка» – основатели Таможенного союза и ЕАЭС. Но пристальное внимание – к правой части снимка: лидеры Армении и Азербайджана на всех фотографиях в Сочи были рядом – событие уникальное в своем роде.

СНГ не раз становилось объектом критики. Негласно его даже окрестили «элитным клубом президентов», намекая тем самым на формальный результат работы.

Разговор главы государств начинают в узком составе. На съемку для журналистов – всего несколько протокольных минут. Даже за это время от взглядов репортеров не ускользает атмосфера диалога. Лидеры настроены на серьезные решения. Главная причина нареканий на СНГ – «много разговоров, мало реальных действий».

Слово берет Александр Лукашенко. О формализме глава государства высказывается жестко: повестка дня и заявления – не уровень президентов. А на действительно важные вопросы, например, коллективной безопасности, которая буквально трещит по швам, сообщество «закрывает глаза».

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Если уже такой элитный клуб, то так давайте сделаем этот элитный клуб, который будет обсуждать проблемы, принимать какие-то декларации, как это в «двадцатке», «семерке» бывает. Или же, если мы оставляем за собой право принимать решения какие-то, так давайте эти вопросы будем ставить, принимать решения. А так мы делаем вид, что всё у нас хорошо, собираемся, заявления делаем, а по существу эффективность очень низкая.

Вопросы безопасности уже не стучатся в дверь – они уже в дом ворвались наш. И мы как-то их обходим стыдливо: не то мы боимся поставить эти вопросы, не то понимаем, что мы не можем их решить.

Резкая риторика – по делу. Разбор полетов на таком высоком уровне – не просто сигнал к действию. Ситуация требует мер решительных и незамедлительных. Например, Межпарламентская ассамблея СНГ, по мнению Александра Лукашенко, работает по формальному признаку: «отдачи нет», а деньги на организацию выделяются немалые. При таком КПД, может быть, вообще нет смысла в существовании структуры. Вопрос – вовсе не риторический.

Александр Лукашенко:

Мы там вроде бы какие-то модельные законы принимаем, но ни один модельный закон хотя бы лег в основу принятия национального законодательства. Такого в принципе никогда не было. Ну и получается, что депутаты собираются, говорят. Даже мы об этом ничего не знаем, потому что это не востребовано.

Еще раз подчеркиваю: я это говорю к тому, что нам надо основательно подходить к вопросам структур этих платежей, чиновников плодим бесчисленное количество, а толку мало.

Активная интеграция – в интересах всех стран. Экономические выгоды от участия в СНГ очевидны: товарооборот между странами Содружества достиг уже 75 миллиардов долларов. В этом году показатель прирос на 20% – и это в условиях серьезных мировых экономических волнений.

Владимир Бобылев, руководитель отделения общероссийской общественной организации «Российское общество политологов» (Сочи):

Главный момент все-таки – интегративный, то есть Содружество выполняет свою функцию в первую очередь. То, что сейчас идет переформатирование центра именно экономического ЕАЭС, – закономерно.

Экономические связи нельзя продавать. Мы на примере Украины видим, что разрыв экономических связей привел к коллапсу целой страны.

Всего главы государств рассмотрели 18 документов. Решили построить «единый щит» против коррупции, финансирования терроризма и «отмывания» нелегальных доходов. Совет подписал документ об объявлении 2019 года Годом книги, 2020 года — 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Культурной столицей СНГ-2019 станет Брест. Председательство в СНГ перешло от России к Таджикистану. Эмомали Рахмон заверил, что продолжит курс, взятый в Сочи.

Эмомали Рахмон, президент Таджикистана:

Считаем необходимым вывести на качественно новый уровень взаимодействие наших сторон в сфере транзита грузов, автомобильных и железнодорожных перевозок.

Саммит – это еще и возможность обсудить текущие дела «один на один». Александр Лукашенко провел двустороннюю встречу с президентом Узбекистана.

Александр Лукашенко:

В Советском Союзе Беларусь позиционировалась как очень продвинутая республика. Мне жалко было терять школы, которые создавались десятилетиями. Мы их сохранили с ориентацией на экспорт. Это были хорошие технологии, и мы их развили. Поэтому мы продаем сейчас и технологии, и товары, которые произведены по нормальным технологиям. И по цене-качеству они превосходят зарубежные.

И все же, главную экономическую ставку президенты сделали на ЕАЭС. Объединение быстро набирает обороты. Товарооборот между странами «пятерки» превысил 29,5 миллиардов долларов. И это при том, что в общей экономической упряжке Россия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Армения идут всего 3 года. Общий лекарственный, продовольственный рынки. Через 3 месяца круговорот товаров еще больше ускориться – в полную силу заработает таможенный кодекс.

Владимир Путин, президент Российской Федерации:

Отрадно, что все лидеры стран Евразийского союза подтвердили заинтересованность в дальнейшем всестороннем углублении интеграции.

Саммит, в первую очередь – площадка для «сверки часов». СНГ по-прежнему идет единым курсом. Факт исторический, который еще раз подтверждает расхожую истину – «мы разные, но все-таки мы вместе».